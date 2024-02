NTV Plus s novým set top boxem a modulem

16.02.2024 12:50

DNES!

Operátor ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus rozšiřuje řadu přijímacího zařízení pro svoji televizní službu. Nově je v nabídce set top box JIUZHOU NTV-PLUS HD J4 a CA modul standardu CI+ 1.4.

Obě nové přijímací / dekódovací zařízení mají jedno společné: používají nový čínský kódovací systém CTI, což je snaha provozovatele odpoutat se západních technologií. Doposud platforma používala francouzský kryptovací systém Viaccess.

▲ Nový set top box NTV Plus, přední panel (foto: NTV Plus)

▲ Nový set top box NTV Plus, zadní panel (foto: NTV Plus)

Set top box umožňuje automatické ladění televizních a rozhlasových programů, nabízí přepínání programu s minimální prodlevou, programový průvodce (EPG), podporu zvuku Dolby Digital/Dolby Digital Plus, rodičovskou kontrolu, podporu titulků a teletextu, změnu velikosti písma a automatickou aktualizaci software ze satelitu. Výrobcem je čínská společnost Shenzhen Jiuzhou Electric Co., Ltd.

▲ Nový CA modul NTV Plus (foto: NTV Plus)

Také nový CA modul pro NTV Plus je čínské produkce. Dekódovací modul podporuje CI+ ve verzi 1.4 s kryptovacím systémem CTI s vestavěnou přístupovou kartou. Modul podporuje Profil operátora pro snadné naskenování programové nabídky, dále nabízí aktualizaci software ze satelitu, rodičovskou kontrolu či podporu zpráv operátora.