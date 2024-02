KinoMult i Cartoon Classic - novinky v NTV Plus

16.02.2024 11:21

DNES!

Od 14. února 2024 jsou pro zákazníky ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus dostupné nové stanice. Abonenti najdou v balíčcích stanice KinoMult, Cartoon Classic, RT Documentary a dále také Juwelrytrade.

Stanice KinoMult cílí na mladé televizní diváky a jejich rodiče. Stanice vysílá klasiku Sojuzmultfilmu, kolekci titulů Státního televizního a rozhlasového fondu a VGTRK, stejně tako animované filmy od předních ruských studií. Program obsahuje známou klasiku jako "Jen počkej, zajíci!, O červené Karkulce a mnoho dalších. Stanice byla zařazena do současného tarifu "Detskij" a také do archivních balíčků ("Vse vklučeno 549", "Vse vklučeno 999", "Bazovyj", "Bazovyj Plus", "Lajt Plus").

Do nabídky NTV Plus byla zařazena také stanice Cartoon Classic. Nabízí sbírku kreslený filmů, které budou zajímat diváky jakéhokoliv věku. Děti se seznámí s mistrovskými díly animace a dospělí uvidí své oblíbené hrdiny svého mládí. Stanice nabízí tituly jako "Želvy Ninja", "Pipi Dlouhá punčocha", "Tom a Jerry", "Včelka Mája" a řadu dalších. Program je zařazen do stejných balíčků jako KinoMult.

RT Documentary je ruskojazyčný televizní kanál mezinárodní sítě Russia Today (RT). Program stanice zahrnuje dokumenty, reportáže a rozhovory, diskuse a společensko-publicistické pořady. Stanice je součástí současného tarifu "Bazovyj Onlajn" a také v archivních balíčcích ("Vse vklučeno 549", "Vse vklučeno 999", "Bazovyj", "Bazovyj Plus", "Bazovyj Zapad", "Lajt Plus").

Do nabídky internetové televize NTV Plus Online TV byly zařazeny kanály RT Documentary a Jwelrytrade. Stanice Jewelrytrade je kanál o špercích vyrobených ze zlata a stříbra.