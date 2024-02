Formule na Nova Sport: Reportéři na místě, novinky ve studiu

15.02.2024 18:47

DNES!

Skupina Nova představila novinky spojené s vysíláním královny motorsportu pro nadcházející rok. Formule 1 se po deseti letech vrací na obrazovky Skupiny Nova.

Od letošní sezóny se fanoušci královny motorsportu mají na co těšit: všechny tréninky, kvalifikace a závody se objeví na stanici Nova Sport 5.

Tisková konference byla moderována Richardem Tesařem a setkala se s velkým zájmem novinářů. Dušan Mendel, vedoucí sportu pro TV kanály & VOD / Head of Sport, představil vývoj sportovních stanic Nova Sport od zrodu v roce 2008 až po současnost.

▲ Vizuál studia F1 na Nova Sport (foto: TV Nova / Nova Sport)

" Podařilo se nám dosáhnout něčeho skutečně jedinečného v celé Evropě. Když se podíváte do Británie, tak vidíte, že Sky má to, co máme my, ale my máme ještě něco navíc. V Německu je podobná situace, stejně tak v Itálii. To, co Nova dokázala za 30 let, je obrovský úspěch ," těší Didiera Stoessela, šéfa skupiny CME a investičního ředitele PPF, který na tiskové konferenci vystoupil s projevem.

Moderátorský tým Formule 1 na Nova Sport - Števo Eisele, Josef Král, Pavel Fabry a Jitka Poláková představil koncept vysílání, vizualizaci studia F1 a plán pokrytí blížící se sezony.

" Budeme komentovat v trojici. Na to se velmi těším. Chemie, odbornost, vtip, emoce, to je to, proč si zapínáme Formuli 1. Nejsme formulová velmoc, ale vášeň mezi našimi fanoušky je neuvěřitelná ," prozradil Števo Eisele, moderátor a komentátor F1 na Nova Sport.

▲ Přehled sportů na Nova Sport (foto: TV Nova / Nova Sport)

" Budeme mít studio před i po závodě. Budeme mít dostatek času zaměřit se na nehody, penalizace a tak dál. To je velké plus. Dále se těšíme, že budeme mít i dvacet fanoušků ve studiu. I to nám nabije baterky, že nebudeme koukat jen do černého oka kamery ," řekl bývalý úspěšný motoristický závodník Josef Král.

" Nebudeme vysílat jenom Formuli 1, ale i Formuli 2, Formuli 3. Velmi zajímavá bude i Formule 1 Academy s podporou týmu Formule 1. Bude to se vším všudy, tréninky, kvalifikace, závody. Během víkendu dostanete spoustu zábavy. Všechno si to spolu rozebereme a zažijeme ," doplnil komentátor Nova Sport Pavel Fabry.

Dalším členem nového formulového týmu bude Jitka Poláková, která má s motorismem velké zkušenosti, neboť sedm let pracovala u Ferrari. " Já budu prostředník mezi divákem a studiem. Aby divácké dotazy a komentáře nezůstaly jen na internetu, ale aby se dostaly až k nám a my je mohli probírat ," řekla nová členka týmu.

Další prémiové sportovní stanice spustí Skupina Nova už 29. února. Nova Sport 5 a Nova Sport 6 nabídnou špičkový motorsport v čele s exkluzivní licencí na Formuli 1.

zdroj: Nova Sport