CANAL+ v březnu: Seriál Noci v ráji či novinky Apple TV+

14.02.2024 15:56

Streamovací platforma CANAL+, společnosti M7 Group, člena skupiny CANAL+, přinese během března řadu nových titulů - premiéru seriálu, obsah České televize a také novinky Apple TV+.

V březnu CANAL+ uvádí v premiéře rakouský seriál Noci v ráji, thriller Russela Crowea Poker Face a úspěšné tituly české kinematografie. Navíc CANAL+ rozšířil svou nabídku o atraktivní tituly Apple TV+.

PREMIÉRA SERIÁLU

19. 3.

Noci v ráji (Night in Paradise, 2023)

Dramatický seriál režiséra Matthiase Glasnera vznikl podle grafického románu Franka Schmolkeho. Popisuje vztah taxikáře Vincenta a jeho dcery Joni, se kterou se od jejích tří let neviděl. Když se však Joni přestěhuje do Vincentova rodného města, setkají se během osudné noci, kdy Vincent veze opilce a Joni pronásleduje skupina mužů, kteří se ji snaží znásilnit. Nespravedlnost, která se té noci odehrává, v nich něco spustí a od té chvíle se každý sám za sebe vydávají na cestu, aby skoncovali s nepravostmi, kterým na tomto světě čelí. Témata seriálu se věnují sociální nespravedlnosti, sexualizovanému násilí či zanedbávání rodičovství a řeší otázky viny. Z výrazného německého a rakouského hereckého obsazení vynikají výkony Jürgena Vogela a Birgit Minichmayr.

8. 3.

Poker Face (Poker Face, 2022)

Fascinující thriller Russela Crowea o miliardáři a hráči pokeru Jakeu Foleyovi, který svým přátelům nabídne nevídanou šanci vyhrát ohromné peníze, avšak pod podmínkou, že se musí vzdát jediné věci, kterou se celý život snaží chránit - svého dávno ukrytého tajemství. Hra pokračuje a přátelé brzy zjistí, co je ve skutečnosti v sázce. Jakeova hra postupně odhaluje temné stránky osobností jeho přátel. Začnou se také projevovat jejich skryté motivace a touhy. Sázka stoupá a přátelé si uvědomí, že ve skutečnosti je v sázce mnohem víc než peníze... Riskují ztrátu své identity, svých vztahů a možná i života. Russel Crowe vnáší do role Jakea Foleye intenzitu a charisma a je také režisérem tohoto zajímavého díla.

ZNÁTE Z ČT

20. 3.

Rédl (2018)

Čtyřdílná minisérie scenáristy Mira Šifry a režiséra Jana Hřebejka odkrývá kriminální pozadí podivného příběhu organizovaného zločinu v porevolučním Československu. Po pádu komunistického režimu se sovětská okupační armáda v roce 1992 stahuje po železnici zpět do východní Evropy. Vagony odjíždějící ze země jsou napěchovány zbraněmi, náhradními díly a municí. Dva mladí studenti, testující nový železniční sledovací systém, zjišťují, že některé sovětské vagony se cestou na východ nepochopitelně ztrácejí z evidence. Oba muži se rozhodnou přijít problému na kloub. O několik dní později je jeden z nich nalezen mrtvý a druhý je pravděpodobně na útěku. Nadpraporčík Roman Rédl v podání Ondřeje Sokola se s týmem vyšetřovatelů snaží rozklíčovat organizovaný zločin.

27. 3.

CANAL+ ve spolupráci s Českou televizí připravil dva klenoty české filmové komedie.

Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977)

Originální a chytrá komedie Jak vytrhnout vtrhnout velrybě stoličku vypráví příběh Vaška, který žije sám s maminkou a touží po tátovi. Když se v jejich životě objeví Luboš, náčelník horské služby, nastane změna. Vašek netuší, že maminka se s Lubošem už dávno zná.

Mimořádně úspěšná rodinná komedie Marie Poledňákové je vyhledávaná nejen díky zajímavé zápletce a vtipným situacím a dialogům, ale i pro skvělé herecké výkony Jany Preissové, Františka Němce a především neodolatelného dětského herce Tomáše Holého v roli Vaška.

Jak dostat tatínka do polepšovny (1978)

Komedie Jak dostat tatínka do polepšovny je volné pokračování úspěšné komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977) režisérky Marie Poledňákové. Prázdninové dobrodružství nově nalezeného tatínka Luboše s Vaškem se odehrává u dědy v Lubošově rodné chalupě. Představy maminky a tatínka o tom, jak by měly prázdniny vypadat, se ale od počátku poněkud liší, a tak opravdové dobrodružství čelí různým úskalím a přináší i komické životní situace.

Můj strýček Archimedes (2018)

Miroslav Donutil a Ondřej Vetchý jako nerozluční přátelé v příběhu o velké odvaze a vlastenectví. Film vypráví o řeckém migrantovi z konce 40. let minulého století, který přijel do Československa, aby uprchl před občanskou válkou a našel zde svůj nový domov. Děj je zprostředkován očima dnes již dospělého chlapce Arise, který popisuje nový život své řecké rodiny, jež po příjezdu do Československa nachází velkou oporu ve svém novém českém sousedovi. Scénář Petra Hudského vznikl podle autobiografických vzpomínek režiséra George Agathonikiadise.

Apple TV+ v CANAL+

The Morning Show

Nahlédněte v nekompromisně upřímném dramatu nominovaném na tři Zlaté glóby do moderního pracovního prostředí pohledem lidí, se kterými vstává celá Amerika. V hlavních rolích Jennifer Aniston a Reese Whitherspoon.

Ted Lasso

Jason Sudeikis hraje trenéra amerického fotbalu, který vede britský fotbalový tým. Nedostatek vědomostí vynahrazuje optimismem... a keksy. Seriál získal 11 cen Emmy včetně ocenění za nejlepší komedii roku 2021 a 2022.

Silo

Ve zmařené, toxické budoucnosti žijí tisíce lidí v obřím silu hluboko pod zemí. Poté, co místní šerif poruší základní pravidlo a obyvatelé záhadně umírají, začne mechanička Juliette odhalovat šokující tajemství a pravdu o sile.

Vládci nebes

Od Stevena Spielberga, Toma Hankse a Garyho Goetzmana, producentů Bratrstva neohrožených a Pacifik. Během druhé světové války dali všanc své životy letci 100. bombardovací skupiny, bratrstva ukutého odvahou, smrtí a vítězstvím.

zdroj: CANAL+