The Walking Dead: The Ones Who Live a Fargo na AMC

14.02.2024 13:01

DNES!

V únoru odvysílá AMC dva velmi očekávané seriály. Fanoušci univerza The Walking Dead přivítají Andrewa Lincolna, který si po dlouhé pauze zopakuje roli Ricka Grimese, v novém seriálu The Walking Dead: The Ones Who Live, zatímco Fargo s hvězdou seriálu Mad Men Jonem Hammem se vrací s 5. sérií.

Hvězdy Andrew Lincoln a Danai Gurira se vracejí jako oblíbenci TWD "Rick Grimes" a "Michonne" v očekávané další sérii ze světa Walking Dead.

▲ Seriál The Walking Dead: The Ones Who Live (foto: Gene Page / 2023 AMC Film Holdings LLC)

The Walking Dead: The once who live představuje epický milostný příběh dvou postav, které změnil změněný svět. Rozděleni vzdáleností, nezastavitelnou silou a přízraky toho, kým byli. Rick a Michonne jsou vrženi do jiného světa, postaveného na válce proti mrtvým... A nakonec i na válce proti živým. Dokážou najít jeden druhého a to, kým byli, na místě a v situacích, které se nepodobají žádné z těch, které dosud znali? Jsou to nepřátelé? Milenci? Oběti? Vítězové??Žijí vůbec jeden bez druhého - nebo zjistí, že i oni jsou chodící mrtvoly?

První epizoda seriálu The Walking Dead: The ones who live se bude vysílat souběžně s americkou premiérou 26. února v 03:00 SEČ v původním znění. Dabovaná verze se bude vysílat 26. února ve 22:00 SEČ.

V seriálu dále hrají mimo jiné Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O'Quinn, Matthew August Jeffers, Craig Tate a Andrew Bachelor.

Producenty seriálu The Walking Dead: Živí jsou Scott M. Gimple, Lincoln, Gurira, Denise Huth, Brian Bockrath a Greg Nicotero.

Kromě seriálu The Ones Who Live se na TWD a AMC chystají i další nové původní seriály. Více informací o vysílání nových seriálů bude poskytnuto později:

The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Tales of the Walking Dead (Živí mrtví: Příběhy živých mrtvých)

▲ Seriál Fargo (foto: AMC)

Na své si přijdou i fanoušci seriálu Fargo, který se 26. února ve 22:45 SEČ vrátí se svou pátou sérií. Nejnovější díl Farga se odehrává v Minnesotě a Severní Dakotě v roce 2019. Poté, co se Dorothy "Dot" Lyonová (Juno Templeová) díky nečekané sérii událostí dostane do problémů s úřady, je tato zdánlivě typická žena v domácnosti ze Středozápadu náhle vržena zpět do života, o kterém si myslela, že ho opustila.

Šerif Roy Tillman (Jon Hamm) ze Severní Dakoty po Dot už dlouho pátrá. Roy, rančer, kazatel a ústavní činitel, věří, že je zákonem, a proto je víc než zákon. Po jeho boku stojí jeho věrný, ale bezprizorní syn Gator (Joe Keery), který se zoufale snaží otci dokázat, že je větší než on. Škoda, že je beznadějně. Když tedy dojde na lov Dot, Roy požádá o pomoc Oleho Munche (Sam Spruell), pochybného darebáka záhadného původu.

Dot se snaží ochránit svou rodinu před svou minulostí, ale její starostlivý, dobře naladěný manžel Wayne (David Rysdahl) se neustále obrací o pomoc na svou matku Lorraine Lyonovou (Jennifer Jason Leigh).

zdroj: AMC