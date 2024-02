Seriál Domina tento měsíc na Epic Drama

14.02.2024 12:51

Neuvěřitelný skutečný příběh Livie Drusilly, manželky císaře Augusta, ožívá tento měsíc na kanále Epic Drama.

DOMINA nabízí divákům poutavý pohled na starověký Řím, konkrétně na období kolem roku 27 př. n. l. Seriál v podání režiséra Davida Evanse je však založen na příbězích žen, které stály v pozadí tehdejších mocných mužů.

Hlavní postavou je Livia Drusilla, kterou hraje charismatická Kasia Smutniak. Livia však není jen obyčejnou ženou své doby, je to mocná a vlivná postava, která přepisuje dějiny a roli žen ve společnosti.

▲ Seriál Domina (foto: Viasat / Epic Drama)

Smutniak, která je hrdá na feministický podtext seriálu, v rozhovoru pro Yahoo News řekla: „V seriálu se objevuje mnoho feministických témat: Je to velmi silný příběh o emancipaci žen v době, kdy to bylo téměř nemožné." Díky tomuto aspektu je seriál Domina zajímavý nejen z historického hlediska, ale také jako inspirace pro současné generace žen, které bojují o své místo ve společnosti.

Seriál je jedinečný také tím, že zkoumá životy žen ve starověkém Římě z různých úhlů pohledu a odhaluje jejich sílu, zranitelnost a vliv, který mohly mít na události v římské říši. Smutniak zdůraznila, že Domina ukazuje, jak ženy využívaly svou inteligenci a dovednosti v oblasti diplomacie a manipulace, aby přežily a prosperovaly ve světě ovládaném muži.

Seriál vtáhne diváky do děje díky unikátní rekonstrukci starověkého Říma, která jim umožní ponořit se do autentického prostředí té doby. Tvůrci seriálu věnovali velkou pozornost také kostýmům, aby co nejvěrněji ztvárnili módu starověkého Říma.

Seriál Domina si získal pozornost a uznání na různých filmových festivalech, čímž si vydobyl místo mezi seriály, které díky svému jedinečnému přístupu k historickému zobrazení žen, zajímavým detailům natáčení a silnému odkazu nesmí chybět v repertoáru žádného milovníka historie a silných ženských postav.

Seriál Domina přinese exkluzivně na české obrazovky již 19.2. ve 21:00 televizní stanice Epic Drama. Nenechte si ujít historické drama o silném, skutečném příběhu ženy, která si v těžkých dobách dokázala vybudovat respekt i postavení.

zdroj: Viasat