Taneční show na TV Markíza startuje již 3. března

13.02.2024 18:21

DNES!

Na obrazovky televize Markíza míří již devátá série velkolepé taneční show Let's Dance se kterou přichází noblesa, elegance, krása a radost z tance.

Od 3.3.2024 mohou během deseti nedělních večerů vždy ve 20:30 hodin sledovat oblíbenou show Let's Dance. Start nového ročníku již divákům a divačkám avizuje výpravná imageová kampaň, tentokrát v historickém hávu.

▲ Show Let's Dance (foto: TV Markíza)

V pondělí 12.2. byl do vysílání sasazen hlavní, více než minutový televizní promo spot. Účinkují v něm všech 11 soutěžících celebrit, porota, moderátoři, vítězové předchozích dvou ročníků Ján Koleník a Jana Kovalčiková, profesionální tanečních z formace KRS Movement a komparz, celkově jde o více než 80 lidí.

Kampaň vznikla v rámci interních kapacit kreativního oddělení Centra marketingu skupiny Markíza, pod vedením Júlia Cerinu.

▲ Show Let's Dance (foto: TV Markíza)

O titul krále a královny tanečního parketu zabojují:

• topmodelka Michaela Kocianová a její taneční partner Csaba Ádám

• herečka Petra Dubayová a její taneční partner Matyáš Adamec

• zpěvačka Tina a její taneční partner Vilém Šír

• herečka Anna Jakab Rakovská a její taneční partner Jaroslav Ihring

• herečka Hana Gregorová a její taneční partner Róbert Pavlík

• herec Juraj Loj a jeho taneční partnerka Natália Horváthová

• bývalý fotbalový reprezentant Ján Ďurica a jeho taneční partnerka Vanesa Indrová

• herec Jakub Jablonský a jeho taneční partnerka Eliška Lenčešová

• herec Juraj Bača a jeho taneční partnerka Patrícia Piešťanská

• redaktor Televizních novin Ján Tribula a jeho taneční partnerka Natália Glosíková

• šéfkuchař ze show Na nože Martin Novák a jeho taneční partnerka Julie Rezková

Odborná porota Let's Dance bude ve složení Tatiana Drexler, Adela Vinczeová a Ján Ďurovčík a také diváci a divačky prostřednictvím SMS hlasování. Přímými přenosy budou i tentokrát provázet Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková.

Let's Dance vzniká na základě licence podle původního formátu Strictly Come Dancing z dílny britské BBC, který již byl úspěšně prodán do více než 60 teritorií po celém světě pod distribučním názvem Dancing with the Stars. Boduje například i v USA, kde uplynulý podzim proběhla již neuvěřitelná 32. série, ale také ve Velké Británii, Německu, Austrálii, ve skandinávských zemích či v okolních státech - v Česku, Rakousku nebo Polsku.

zdroj: Markíza