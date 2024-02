ČT nabídne komediální návrat do normalizace

13.02.2024 17:45

DNES!

Osm na první pohled těžko objasnitelných případů budou v nové sérii To se vysvětlí, soudruzi! vyšetřovat dvě různorodé dvojice. Vliv paranormálních jevů zkoumá tým vědců v čele s Jiřím Macháčkem a Janem Cinou.

O racionální vysvětlení kuriózních případů naopak usilují agenti StB. Zahráli si je Anna Fialová a Leoš Noha. Režiséři Matěj Chlupáček a Michal Samir v seriálu nakombinovali hned několik žánrů - komedii, parodii, sci-fi, detektivku, horor i western.

▲ Seriál To se vysvětlí, soudruzi! (foto: Stanislav Honzík, ČT)

V názvech jednotlivých dílů odkazují ke kultovním komediím tvůrců Václava Vorlíčka nebo Jindřicha Poláka. První epizodu uvidí diváci v neděli 3. března ve 20:10 na ČT1.

„ Tento seriál se nevrací pouze do naší nedávné historie, tedy do 80. let minulého století, ale je také významným návratem ke koprodukční spolupráci s německými televizními společnostmi. Diváci na obou stranách naší západní hranice si dodnes pamatují Arabelu, Návštěvníky nebo Létajícího Čestmíra. V případě série To se vysvětlí, soudruzi! se Česká televize dohodla na spolupráci s veřejnoprávní ZDF ,“ těší generálního ředitele ČT Jana Součka.

Kreativní producent Jan Lekeš pak oceňuje odvahu tvůrců se poprvé podívat na poslední dekádu komunismu originálním způsobem. „ Doposud se všichni o tématu Státní bezpečnosti zdráhali referovat jinak než naprosto vážně, seriózně a jednoznačně negativně, což je zcela v pořádku. Myslím si ale, že je zdravé se na tuto problematiku začít dívat jinak. Začít si z toho dělat legraci .“

Režiséři Matěj Chlupáček a Michal Samir svůj první společný seriál natáčeli šedesát dní a výraznou vizuální stylizaci doplnili více než sto padesáti speciálními efekty.

Seriál To se vysvětlí, soudruzi! bude dostupný také v iVysílání ČT, kde diváci v rubrice Což takhle dát si sci-fi najdou i výběr oblíbených československých crazy komedií.

zdroj: ČT