28,2E: Zábavní kanál se přesune z EU do UK beamu

13.02.2024 12:55

DNES!

Špatná zpráva pro fanoušky britských zábavních a hudebních stanic. Provozovatel stanice That's TV začal testovat své vysílání na jiné kapacitě na satelitu Astra 2 na pozici 28,2°E.

Nová kapacita vedle vysílacích parametrů přináší i jednu zásadní změnu. Zatímco na původní frekvenci (11,582 GHz) vysílá stanice v silném evropském paprsku, což umožňuje příjem stanice s parabolami malých rozměrů (od 60 cm) i v regionu střední Evropy, na nové frekvenci (11,343 GHz) je vysílání poskytováno z britského svazku. Ten primárně pokrývá britské ostrovy a příjem je možný v některých částech Evropy jen s parabolami velkých rozměrů.

Za možným přesunem vysílání do UK beamu mohou být vysílací práva. Stanice That's TV vysílá nejenom videoklipy z různých dekád minulého století ale také původní britskou zábavní produkci. Stěhováním na nový kmitočet bude i docíleno, že většina programů provozovatele That's TV bude v jednom multiplexu (11,343 GHz).

▲ That's TV - záběr z příjmu stanice z nových parametrů

V evropském paprsku je šířena také hudební stanice That's 60s. Zatím není známo, zda i tento program se přesune do UK svazku.

Na nové frekvenci (11,343 GHz) je program That's TV šířen zatím pod číselným označením 55230 (je to i service id stanice). Po nezbytných testech bude program vysílat pod finálním názvem a vysílání na dosavadních parametrech skončí.

nové technické parametry - That's TV:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

původní technické parametry - That's TV:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA