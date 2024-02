28,2E: Talking Pictures a hudební tv míří z EU do UK svazku

14.02.2024 15:07

DNES!

Další nepříliš dobrá zpráva pro fanoušky britského vysílání. Dvě volně ( FTA) vysílané stanice - jmenovitě filmová Talking Pictures a That's 60s začaly testovat v britském paprsku družice Astra 2E.

Talking Pictures a That's 60s vysílají aktuálně volně (FTA) do celé Evropy prostřednictvím silného evropského paprsku družice Astra 2G na pozici 28,2°E na kmit. 11,582 GHz. To se ale patrně brzy změní.

▲ That's 60s - záběr z příjmu stanice z nové frekvence

Obě stanice totiž začaly na freq. 11,343 GHz testovat v britském svazku, který vedle frekvence a vysílacích parametrů znamená jediné: výrazné omezení pokrytí satelitním signálem do Evropy. Z nové frekvence pokrývá signál britské ostrovy s omezeným přesahem do Evropy.

Programy na novém kmitočtu se zatím vysílají v tzv. testovacím režimu - pod čísly 55225 a 55235, což jsou zároveň i service id programových slotů stanic Talking Pictures, resp. That's 60s.

Do UK beamu míří také That's TV, která začala na stejné frekvenci testovat již včera. Znamená to, že všechny stanice skupiny That's TV budou v UK svazku.

Pro diváky s parabolami malých rozměrů ve střední Evropě nemají na pozici 28,2°E žádnou alternativu. Navíc kanál zaměřený na 60. léta minulého století nabízí jedině zmíněná stanice That's 60s.

nové technické parametry - Talking Pictures, That's 60s (UK beam):

• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

původní technické parametry - Talking Pictures, That's 60s (EU beam):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA