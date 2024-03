Ruská Telekarta testuje čínský kódovací systém

09.03.2024 17:28

DNES!

Odklon od západních kódovacích systémů k východnímu. Tak lze popsat možné budoucí kroky operátora ruské satelitní pay-tv platformy Telekarta (Express 80, 80°E), který v minulých dnech zahájil testy čínského systému podmíněného přístupu (CAS).

U všech programů platformy Telekarta na kmitočtu 11,544 GHz s horizontální polarizací (SR 45000, FEC 4/5, DVB-S2/QPSK) byl připojen kódovací systém Compunicate s CAID 4AB0 společnosti Beijing Compunicate Technology Inc. Provozovatel nyní patrně testuje funkčnost tohoto systému na vlastní platformě. Zatím proto není známo, zda tento systém bude komerčně používat.

Čínský kódovací systém již do komerčního provozu nasadil operátor konkurenční ruské platformy NTV Plus. Zákazníkům nabízí jak nový set top box, tak i externí modul s tímto CA systémem. O této novince web parabola.cz již informoval. Doposud NTV Plus používala francouzský systém Viaccess.

Snahou ruských firem je omezit využívání západních technologií v době rozšiřujících se západních sankcí na Rusko. Telekarta používá z historických důvodů dva CA systémy a to švýcarský systém Conax a nizozemský Irdeto.

Jeden krok ve využívání západních technologií již Telekarta učinila - v minulosti opustila satelitní zdroje Intelsat a Horizons na pozici 85°E a přesunula svoji DTH službu na pozici 80°E, kde slouží domácí (ruský) satelit Express 80. Velkou výhodou domácího satelitu je jednak podpora domácího operátora, tak i možnost se vyhnout západním sankcím, které jsou namířeny i na některé ruské stanice. Ty se nesmí na západních satelitech vysílat.