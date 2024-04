Květen na Netflixu: Nová řada seriálu Bridgertonovi či Eric

29.04.2024 16:55

Květen se ponese ve znamení lásky i na Netflixu - do servisu přibyde nová řada opulentního seriálu Bridgertonovi. Bude zaměřená na Penelopu Fetherington a Colina Bridgertona, kteří se k sobě hledají cestu.

Dále Netflix nabídne Eric, dramatický seriál s Benedictem Cumberbadtchem, který vypráví příběh zoufalého otce, který hledá s houževnatým policajtem svého devítiletého syna v ulicích New Yorku 80. let. Musí přitom ale najít hlavně sám sebe. Také Geek Girl, která nezapadá do kolektivu, ale pak si ji všimne modelingová agentura.

Z filmů se můžete těšit například na komedii Bez polevy z časů, kdy všichni snídali cereálie s mlékem. Dále Atlas, kde si zahraje JLo geniální datovou analytičku, která nemá ráda lidi a nedůvěřuje umělé inteligenci. Kvůli trablům během honu na zlotřilého robota ale možná změní názor. Také polský film Barva zla: Červená, tajemný příběh o vraždě na pláži ve městě, které ovládla mafie i Kousek tebe - film o hořkosladkém dospívání.

Z dokumentů si přijdou na své fanoušci fotbalu, které může zaujmout Finále: Útok na Wembley o závěru Eura na stadionu ve Wembley.

Ze slovenské tvorby na Netflix přibyde snímek Fentasy, který se zabývá současným strašákem ulic a klubů, extrémně silnou návykovou drogou.

zdroj: Netflix