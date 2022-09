4iG minoritním vlastníkem satelitů Amos

29.09.2022 14:33

Společnost 4iG se dohodla na podmínkách nákupu prvního kroku menšinového balíčku akcií izraelského telekomunikačního operátora Spacecom, provozovatele družic Amos. Na základě toho může infokomunikační společnost nakoupit 20% akcí Spacecomu ve veřejné a soukromé emisi akcí, v souladu se souhlasem izraelského ministerstva komunikací.

Za tři roky po uzavření této transakce oznámené na burzách v Budapešti a Tel Avivu, může 4iG zvýšit svůj podíl ve Spacecomu o dalších 31 procent, za podmínky, že izraelské ministerstvo komunikací a akcionáři budou souhlasit s další akvizicí.

" Jsme hrdí na to, že po více než jednom a půl roku příprav izraelská vláda souhlasila se získáním menšinového vlastnictví společnosti Spacecom, která vlastní a provozuje kritickou infrastrukturu. Touto dohodou může být 4iG vůbec prvním maďarským podnikem, který disponuje schopnostmi od pevných linek až po vesmírné komunikační prostředky, s plnohodnotnými a interoperabilními službami v oblasti digitalizace a telekomunikací ,“ uvedl Gellért Jászai, předseda skupiny 4iG.

" Know-how a zkušenosti Spacecomu výrazně podporují vypuštění prvního maďarského komerčního satelitu, k němuž může dojít během 4-5 let, a to díky transferům technologií a znalostí vytvořeným v souvislosti s touto spoluprací ,“ dodal Gellért Jászai.

Maďarsko má v úmyslu provozovat vlastní telekomunikační satelit CarpathiaSat, který by nahradil satelit Amos 3. Práva na frekvence a geostacionární pozici má Amos 3 zajištěnou do roku 2024. Po tomto datu by měla ve vesmíru fungovat první maďarská družice s právy na dalších 20 let.