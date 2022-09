Sky Stream - box pro streamovací službu Sky

30.09.2022 13:29

DNES!

Od 18. října 2022 bude na britském trhu v prodeji nový set top box pro placenou streamovací službu Sky Stream, nejnovější inovaci na platformě Sky Glass. Uživatelům nabízí nový, snadný způsob, jak získat Sky a poskytne jim zábavu streamovanou přímo do jakéhokoliv televize přes Wi-Fi, bez nutnosti paraboly nebo instalace.

Sky Stream nabízí za bezkonkurenční cenu službu Sky TV s Netflixem za pouhou 1 libru denně, včetně více než 120 programů a pořadů jako "House of the Dragon" (Rod draka), "Succession" (Boj o moc), "Gangs of London" a řadu dalších.

▲ Sky Stream - nová služba Sky UK (foto: Sky)

Službu Sky Stream je možné kdykoliv zrušit nebo využít 18měsíční smlouvu za lepší cenu.

Sky Stream nabízí chytré funkce jako Restart live TV a Playlist. K dispozici je také hlasové ovládání, což umožní najít i pořady z bohaté knihovny titulů hlasem.

Sky Stream mohou zájemci na britských ostrovech získat od 26 liber měsíčně na jeden televizor. V případě zájmu využívat službu na dalších pěti zařízeních je nutné si připlatit 12 liber měsíčně. Aktivační jednorázový poplatek je 39,95 liber (nebo 20 liber v případě uzavření smlouvy na 18 měsíců).