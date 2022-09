Czechflix - vznikne národní OTT platforma?

23.09.2022 09:23

Na českém trhu by mohla vzniknout národní video platforma, která by přinášela to nejlepší z tvorby od domácích vysílatelů - tedy České televize, TV Nova a TV Prima.

Mělo by se jednat o "český Netflix", který dostal pracovní název Czechflix.

O Czechflixu měl být jeden z bodů na čtvrteční konferenci Innovation Day, kterou pořádala společnost České Radiokomunikace (ČRa). Bohužel, téma nebylo náležitě probráno se zástupci vysílatelů, kteří již v té době nebyly k dispozici. Společnost ČRa projevila zájem takovou OTT platformu pro vysílatele provozovat.

Připomeňme, že stávající největší vysílací skupiny - tedy ČT, Nova i Prima provozují vlastní video platformy a zřejmě nemají důvod vstupovat do společného projektu - Česká televize úspěšně rozvíjí svůj koncept bezplatné video služby iVysílání, která obsahuje archív řady odvysílaných pořadů plus tituly, které vznikly jen pro platformu iVysílání. Televize Nova provozuje svoji placenou službu Voyo, která nabízí přístup k některým svým programům plus bohatou videotéku, tituly natočené výhradně pro Voyo a také v předstihu mohou zákazníci této služby sledovat pořady před svým uvedením na klasickém lineárním kanálu. TV Prima má vlastní videoportál iPrima. Nabízí filmy i seriály, některé pořady může divák sledovat za poplatek ještě před uvedením na obrazovkách TV Prima.