Doku sérii Ztracená města Bible uvede Viasat History

22.09.2022 11:06

DNES!

Ztracená města Bible je nový dvoudílný dokument stanice Viasat History. Česká premiéra proběhne v neděli 25. září ve 21 hodin a zájemce o historii zavede na místa neodmyslitelně spjatá se starozákonními texty. Objevíte Babylon, Uruk, Ur, Ninive či Girsu z dosud nevídané perspektivy.

Starý zákon díky dokumentu Ztracená města Bible znovu ožije. Vypravíte se tam, kde se narodil Abraham, do míst spjatých s Noemovou archou či pod Babylonskou věž. Viasat History je představí prostřednictvím dechberoucích záběrů a odhalí i některá zcela nová zjištění. My vám je ještě před premiérou nastíníme.

▲ Ztracená města Bible (foto: Viasat)

Dějiště: Irák

Dnešní Irák je dějištěm řady příběhů popisovaných v Bibli. Písky této horské země skrývají mnohá starověká tajemství. Právě zde zhruba před šesti tisíci lety vystavěli Sumerové první města. Podle knihy Genesis sepisované o tisíce let později v těchto končinách světa docházelo k biblickým událostem.

V obou dílech dokumentu Ztracená města Bible se vydáte s renomovanými archeology za ztracenými městy a místy, která znáte právě ze Starého zákona.

▲ Ztracená města Bible (foto: Viasat)

V prvním díle uvidíte vědecké týmy obnovující divy Ninive, vypravíte se mezi pozůstatky starověkého Babylonu či do jižního Iráku za objevováním Uruku a Uru. V Girsu společně s vědci odhalíte nejstarší most a záhadné ruiny, které by mohly změnit pohled na samotný úsvit civilizace. Poodhalíte, proč hrál právě jižní Irák klíčovou roli ve Starém zákoně a jak mohla ovlivnit kolaps sumerského světa potopa, která je považována za jeden z největších příběhů Bible.

Druhá část se zaměřuje na starověká města Ninive a Babylon. Tyto dvě velkoměsta starověku považovali pisatelé Bible za místa hříchu. Proč mají ve Starém zákoně tak špatnou pověst a jaká ve skutečnosti byla? Kdo byli jejich obyvatelé? V Ninive se s archeology vydáte po stopách příběhu o Jonášovi a velrybě a v Babylonu se zaměříte na Ištařinu bránu postavenou tyranem Nabuchodonozorem II. Víte, že rivalita těchto center určila osud starověkého světa? A co s tím má společného jejich nevalná biblická pověst? To vše a mnohem více vám bude brzy odhaleno.

Výprava do dávné minulosti pohodlně z obýváku

Dvoudílný dokument Ztracená města Biblie, který odvysílá stanice Viasat History, vám představí dosud nevídanou historickou podívanou zaměřenou na nejranější dějiny naší civilizace. V neděli 25. září se od 21 hodin vydáte na dlouhou cestu časem, která je zahalena nánosem písku i pověstí. Jaká ale byla skutečnost? Nejnovější vědecké metody tahají za tajemné nitky a ukazují, že kořeny mnoha biblických příběhů jsou ve skutečnosti skryty v troskách dnešního Iráku.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. Oba díly můžete shlédnou za sebou, protože druhá část bude odvysílána ještě téhož večera ve 22 hodin.

zdroj: Viasat