Čtyři nové komedie Jiřího Vejdělka brzy na ČT1

21.09.2022 15:38

Bolest zubů, zlomené obě ruce, problémy s ledvinami a se zažívacím traktem - to jsou zdravotní komplikace, které posloužily scenáristovi Markovi Epsteinovi pro příběhy čtyř nových komedií režiséra Jiřího Vejdělka. Do hlavních rolí filmů obsadil výrazné herecké osobnosti: Jiřího Langmajera, Simonu Stašovou, Miroslava Hanuše Hynka Čermáka, Elišku Balzerovou, Jana Nedbala či Annu Polívkovou.

První z komedií uvede 16. října 2022 od 20:10 program ČT1.

„ Žádný z našich hrdinů nečelí fatální diagnóze. Zdravotní trable našich hrdinů jsou někdy banální, jindy úsměvné, jindy vyloženě bizarní. Nemoc je v našem příběhu důvodem k zastavení uprostřed životaběhu, k zamyšlení, jestli je v našem životě všechno tak, jak by být mělo. Hrdinové všech našich filmů se na konci svých příběhů vracejí do života lépe ukotvení, šťastnější. A nemůže za to nemoc, ale láska, ať už partnerská, nebo rodičovská ,“ vysvětluje kreativní producent Jaroslav Sedláček podtitul filmové série Lékař léčí, láska uzdravuje. Ten je společný pro všechny čtyři komedie Jiřího Vejdělka.

▲ Ledviny bez viny (foto: Eva Koňaříková)

Tvůrce divácky úspěšných Účastníků zájezdu, Žen v pokušení, Tátovy volhy nebo Poslední aristokratky svoje vůbec první filmy pro Českou televizi popisuje jako komedie o tom, jak člověku některý zdravotní neduh může přijít k duhu. „ Ty příběhy nejsou o velkých bitvách velkých armád. Jsou o malých bitvách, které musíme svést v soukromí, ale které rozhodují o nejdůležitějších věcech našich životů. Jejich síla je uvnitř, proto nepotřebují filmové epické plátno, ale bude jim mnohem víc slušet intimita televizní obrazovky ,“ je přesvědčený Jiří Vejdělek. Ten po patnácti letech navazuje na spolupráci se scenáristou Markem Epsteinem.

„ Tělu prý trvá sedm a půl roku, než vymění všechny buňky v těle. Zdá se, že bylo třeba dvou takových cyklů. A já jsem rád, že jsme si k sobě opět našli cestu. Myslím, že se celkem dobře doplňujeme a podpíráme. Jiří umí vyprávět legraci a já se mu to snažím komplikovat ,“ říká Marek Epstein.

▲ S písní v tísni (foto: Zuzana Páchová)

V komedii Bezva zuby na zásnuby, kterou ČT odvysílá v půlce října jako první, se režisérovi podařilo vrátit před kameru herečku Simonu Stašovou. Její pauza od filmování trvala šest let. „ S Jirkou Vejdělkem, troufám si říct, umím pracovat. Máme stejný pohled na humor a on mě umí stlačit do papiňáku. Což opravdu potřebuji. Ne všechny moje nápady jsou realizovatelné a někdy hraju před kamerou jako na jevišti pro poslední balkony, a to u mě musí dobrý kočí ukočírovat. Jirka to umí ,“ přiznává Simona Stašová.

Přehled čtyř komedií Jiřího Vejdělka na ČT1:

• Bezva zuby na zásnuby (premiéra 16. 10. 2022 na ČT1)

• Ledviny bez viny (premiéra 23. 10. 2022 na ČT1)

• S písní v tísni (premiéra 30. 10. 2022 na ČT1)

• Ruce v záruce (premiéra 6. 11. 2022 na ČT1)

zdroj: ČT