Pohled do zákulisí voleb, které Američané nepamatují. Na Discovery Channel

15.09.2022 13:44

DNES!

Donald J. Trump vs. Joe Biden. Souboj o to, kdo se stane 46. prezidentem Spojených států amerických se v roce 2020 zapsal do dějin způsobem, který tato světová velmoc nepamatuje.

Hlavní podíl na tom měl právě Donald J. Trump, zejména kvůli spekulacím spojeným s možnými střety zájmů, které vyústily ve veřejné obavy o budoucí směřování celé země. Discovery Channel téměř po dvou letech uvede unikátní dokumentární cyklus, který zaměřuje svůj pohled na dění kolem Trumpa a jeho rodiny v jednom z nejzásadnějších okamžiků americké historie. První díl dokumentárního cyklu Trump: Bezprecedentní (Trump: Unprecedented) má premiéru už v neděli 18. září ve 21 hodin.

▲ Dokument Trump: Bezprecedentní (Trump: Unprecedented) (foto: Discovery)

Dokumentární cyklus nabídne divákům exkluzivní pohled do soukromí prezidenta Donalda J. Trumpa a jeho rodiny během prezidentských voleb. Vyprávění začíná v září roku 2020 v době, kdy Trump zahajuje svou volební kampaň, a pokračuje Trumpovým zpochybňováním výsledků voleb a následnými nepokoji, které otřásly demokratickými základy ve Spojených státech amerických.

Dokument se nestaví na žádnou stranu, ale umožní divákům vytvořit si vlastní názor. Cílem tvůrců bylo ukázat dosud nezveřejněné záběry a zprostředkovat výpovědi jednotlivých členů Trumpovy rodiny. Ti upřímně hovoří o jedinečné kandidatuře Donalda J. Trumpa a jejích dopadech. Jeden z fascinujících příběhů otevřeně vypráví například také Ivana Trumpová.

Donald Trump byl dlouhá léta veřejností právem vnímán jako úspěšný podnikatel. Důkazem je jeho čisté jmění, které se podle posledních údajů Forbesu z letošní roku pohybuje okolo třech miliard amerických dolarů. V roce 2017 se stal 45. prezidentem Spojených států amerických, poté co v závěru roku 2016 porazil ve volbách Hillary Clintonovou. V roce 2020 se Trump pokoušel svůj post obhájit, ale v souboji s Joe Bidenem nakonec neuspěl.

zdroj: Discovery