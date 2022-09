Canal+ opět navýšil podíl v MultiChoice

14.09.2022 18:46

DNES!

Francouzská mediální společnost Canal+ navýšila svůj podíl v jihoafrické placené televizní službě MultiChoice na 26,26 procenta z 20,12% akcií, které získala v červenci letošního roku.

" MultiChoice je i nadále odhodlána jednat v nejlepším zájmu všech akcionářů a vytvářet udržitelnou dlouhodobou hodnotu pro akcionáře. Zatímco Skupina pravidelně zapojuje investory a udržuje otevřený dialog s investiční komunitou, její zásadou není komentovat své jednotlivé akcionáře ani své interakce s nimi ," uvedl ve svém prohlášení provozovatel platformy MultiChoice.

Canal+ postupně zvyšuje svůj podíl v MultiChoice. V říjnu 2020 získala v této jihoafrické platformě 6,5 procentní podíl.

Pokud by skupina Canal+ získala 35 % nebo více akcií společnosti MultiChoice, vyvolalo by to povinnou nabídku akcionářům.

V souladu s požadavky § 122 odst. 3 písm. a) zákona o společnostech č. 71 z roku 2008 podala společnost MultiChoice požadované oznámení komisi pro regulaci převzetí.

zdroj: Advanced television + MultiChoice