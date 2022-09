Do Česka expandovala OTT platforma SWEET.tv

14.09.2022 16:49

DNES!

Na českém a slovenském trhu začala působit další OTT platforma. Služba s názvem SWEET.TV nabízí zákazníkům televizní stanice, videotéku a další obsah pro celou rodinu.

SWEET.TV je dostupná na celém území Česka a Slovenska, kde je k dispozici internetové připojení.

V rámci jedné OTT služby SWEET.TV klienti získají jak přístup k televizním stanicím, tak i filmům v rámci jednoho předplatného.

▲ SWEET.TV - nová OTT platforma v Česku (foto: web služby)

V české televizní nabídce najde zákazník SWEET.TV více než 80 televizních stanic, včetně všech programů České televize, skupiny Prima, Barrandov, Óčka, JOJ Family (vše v HD) a dalších vysílatelů. Stanice skupiny Nova v nabídce zatím nejsou. Z dalších programů jmenujte Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Sport 5 HD, M4 Sport, Auto Motor und Sport HD, Golf Channel HD a také méně známé stanice Volant.tv a Cars & Stars HD.

Z dokumentárních programů jsou v nabídce stanice National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, History HD, Crime and Investigation, Fishing and Hunting Channel, CS Mystery a CS History. Z nabídky filmových stanic jmenujme programy AXN, JOJ Cinema HD, CS Horror.

▲ SWEET.TV - nová OTT platforma v Česku, ceník (foto: web služby)

Hudební fanoušky potěší zmíněné stanice Óčko, tři stanice skupiny Šláger, iConcerts, Mezzo HD, Deluxe Music.

Ze slovenských programů jsou v české nabídce programy Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka HD, RTVS24, RTVS Šport a TA3 HD.

Mezi zpravodajskými kanály jsou Euronews, TVP World, France 24 v angličtině a arabštině, TRT World HD a také německé privátní stanice RTL Television, RTLzwei, VOX, programy maďarské veřejnoprávní MTVA.

SWEET.TV nabízí také programy pro dospělé, dále i tři stanice ve 4K - hořící krb, akvárium a erotický program Extasy 4K.

Pořady na televizních stanicích je možné pozastavit a zpětně přetáčet. K dispozici je také archív až na 7 dní. Službu SWEET.TV je možné využívat až na pěti zařízeních současně.

Vedle klasického televizního vysílání nabízí SWEET.TV také bohatou videotéku titulů studií jako Walt Disney Studios, Paramount Pictures, 20th century, Marvel, Lucas Films, Pixar, které nabízejí premiéry jako Top Gun: Maverick, Doctor Strange 2: V mnohovesmíru šílenství a další.

V mobilních aplikacích lze sledovat vybrané filmy offline.

OTT platforma SWEET.TV funguje již více než 8 let a do vývoje aplikace pro multimediální zařízení je zapojeno více než 10 tisíc IT specialistů

Aplikace je nyní dostupná na všech populárních zařízeních jako jsou Smart TV, set-top boxy, chytré telefony, počítače, notebooky, tablety a Xboxy.

SWEET.TV nabízí tři balíčky S, M a L lišící se počtem programů, služeb a také cenou. V nejnižším tarifu S je 40 televizních stanic, včetně videotéky s možností využívání až na třech zařízeních současně. Televizní archív je omezen na 3 dny. Tento balíček stojí 6 eur měsíčně. Nejvyšší balík L nabízí 75 tv stanic, včetně videotéky, 7 denní tv archív a možností využívání až na pěti zařízeních současně za 15 eur měsíčně.

Registrace je jednoduchá. Službu je možné si zařídit prostřednictvím e-mailu, telefonního čísla, Googlu, Facebooku nebo Apple ID. Předplatné lze zaplatit na jakékoli platformě prostřednictvím karet VISA/Mastercard, Google pay a Apple Pay.

Službu SWEET.TV si může zájemce vyzkoušet zdarma na prvních 7 dní na https://sweet.tv.