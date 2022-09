Nové programy a změny v NTV Plus od září a října

20.09.2022 14:55

DNES!

Operátor ruské pay-tv DTH platformy NTV Plus rozšiřuje svoji programovou nabídku. od 17. září 2022 nabízí zákazníkům nové tématické programy. Další nové stanice začne poskytovat od 1. října 2022.

Od 17.9.2022 poskytuje NTV Plus pět nových televizních programů - KinoLiving, Big Planet, Women's Magazine, Leva a Detskij mir.

KinoLiving je televizní kanál pro skutečné znalce kinematografie. Byl vytvořen pro ty, kteří preferují jedinečné zápletky a skvělé herecké výkony. Stanice vysílá seriály od známých studií, celovečerní filmy od předních světových režisérů, filmy oceněné prestižními festivaly.

Stanice KinoLiving je součástí balíčku Kino Plus a také je v archivních balíčcích All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic a Basic Plus.

▲ NTV Plus (foto: ntvplus.tv)

Big Planet je kanál o vědě, historii, přírodě, cestování a objevech. Televizní kanál odhaluje nekonečně rozmanitý svět naší planety. Populárně vědecké filmy a seriály jsou věnovány zásadním průlomům ve vědě a technice, skvělým vynálezům, nebojácným vědcům, síle a divům přírody. O přežití v divočině a nejšílenějších experimentech budou vyprávět zábavné reality show.

Kanál je dostupný v balíčku Basic Online a také v archivních balíčcích All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic West, Basic Plus.

Women's Magazine je vzdělávací a zábavní kanál věnovaný všem aspektům života moderní ženy: rodině, sportu, módě a kráse. Kanál cílí na ženské publikum. Vysílání bude zajímat aktivní, sebevědomou ženu, která umně kombinuje práci a rodinu, koníčky a volný čas. Programy kanálu podporují různé ženské koníčky a řeknou jim, jak si udělat aktuální make-up a sledovat své zdraví, jaká sportovní cvičení můžete dělat, aniž byste byli vyrušováni z každodenních záležitostí, jak rychle a snadno připravit zdravou chutnou večeři nebo gurmánský oběd. Večerní premiéra nabídne divákům oblíbené seriály a oblíbené reality show.

Kanál je dostupný v balíčku Basic Online a také v archivních balíčcích All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic, Basic West, Basic Plus.

Leva je televizní kanál pro děti s jedinečným výběrem nejoblíbenějšího obsahu, který vybírají uznávaní odborníci v oblasti rozvoje dětí. Posláním kanálu je společně s rodiči pečovat o raný vývoj miminek.

Kanál je dostupný v balíčku Děti (Detskij) a také v archivních balíčcích All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic, Basic Plus, Light Plus, HD a HD PLUS.

Detskij Mir je televizní kanál, který si již mnoho let získává srdce diváků po celém světě. Základ kanálu tvoří nejlepší domácí i zahraniční kreslené filmy pro děti. Televizní kanál vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kanál je dostupný v balíčku Děti (Detskij) a také v archivních balíčcích All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic, Basic Plus, Light Plus.

K dalším změnám v programové nabídce NTV Plus dojde k 1.10.2022. Stanice FOX, FOX Life a National Geographic v SD a HD budou změněny na KINEKO, SAPPHIRE a TERRA. Zároveň skončí stanice Nat Geo Wild (v SD a HD), která opouští ruský trh.

KINEKO (SD a HD) je kanál špičkových asijských seriálů z Jižní Koreje, Japonska a Číny pro široké publikum. Každý den a nepřetržitě vysílá seriály posledních let různých žánrů a témat - od mystických příběhů z minulosti až po příběhy o životě a podnikání v moderní realitě. Dramata, detektivky, komedie, mystika, historické seriály.

Stanice KINEKO v SD bude dostupná v balíčku Kino Plus a také v archivních balíčcích All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic West, Basic Plus. HD verze programu bude dostupná v balíčku Kino Plus a také v archivních balíčcích Kino Západ, VIP Kino Západ, HD, HD PLUS, Kino, VIP Kino.

SAPPHIRE (SD a HD) nabídne populární série s orientální příchutí pro ženské publikum. Kanál je založen na moderním tureckém obsahu, pečlivě vybraném z televizního vysílání v Turecku a obsahu, který si získal lásku diváků po celém světě.

SD verze kanálu SAPPHIRE bude dostupná v balíčku Basic Online a také v archivních balíčcích Kino Zapad, VIP Kino Zapad, All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic, Basic Plus. HD mutace programu bude dostupná v balíčku Kino Plus a také v archivních balíčcích Kino Zapad, VIP Kino Zapad, HD, HD PLUS, Kino, VIP Kino, All inclusive 549, All inclusive 999.

TERRA (SD a HD) je zábavní a vzdělávací kanál se zaměřením na muže. Cestování, historie, věda, divoká zvěř, jídlo, lov a rybaření - díky rozmanitosti žánrů a témat přitáhne kanál TERRA TV zájem nejširšího publika.

Program TERRA v SD najdou zákazníci v balíčku Basic Online a také v archivních tarifech All Inclusive 549, All Inclusive 999, Basic, Basic Plus. V HD rozlišení bude kanál dostupný v balíčku Vzdělávací a také v archivních balíčcích All Inclusive 549, All Inclusive 999, HD, HD PLUS.

zdroj: NTV Plus + tele-satinfo.ru