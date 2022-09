Václav Neckář v doku portrétu ČT

21.09.2022 18:02

DNES!

Velký dokumentární portrét hudební legendy Václava Neckáře, který letos slaví šedesát let působení na popové scéně, uvede v premiéře program ČT1 v sobotu 24. září od 21:20 hodin. Snímek režiséra Daniela Hnáta Dobrou zprávu já přináším vám přinese největší hity a ukázky z filmů i výpovědi přátel.

Václav Neckář měl oba rodiče divadelníky. Svou kariéru proto odstartoval jako herec na scéně Státního divadla Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem. Později působil v Mosteckém divadle pracujících a v plzeňském divadélku Alfa. Ve stejném období začal nahrávat pro Československý rozhlas. Z této doby pocházejí písně jako Lékořice, Hříbě nebo Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Popularitu mu přineslo angažmá v divadle Rokoko.

▲ Zpěvák Václav Neckář (foto: ČT)

Do paměti diváku se ale vepsal především díky roli nezkušeného železničářského eléva v oscarovém filmu režiséra Jiří Menzela Ostře sledované vlaky. Na konci šedesátých let minulého století společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou založili pěvecké trio Golden Kids. Když ale totalitní režim definitivně zakázal Martě Kubišové vystupovat, skupina se rozpadla. Od 70. let Václav Neckář natáčí a koncertuje se skupinou Bacily, kterou řídí jeho bratr. V roce 2002 ho postihla mozková příhoda, po níž se musel znovu učit mluvit a zpívat. Roku 2011 se vrátil na žebříčky hitparád s vánočním hitem Půlnoční z oceňovaného filmu Alois Nebel.

Dokumentární portrét Dobrou zprávu já přináším vám obsahuje archivní ukázky koncertů a filmových rolí Václava Neckáře. Známé i neznámé historky si diváci budou moci poslechnout díky výpovědím jeho přátel a bratra Jana.

zdroj: ČT