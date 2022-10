Seriál Pluk mizerů od 30. října na HBO Max

25.10.2022 12:05

Nový seriál z produkce BBC Rogue Heroes (Pluk mizerů) od tvůrce Peaky Blinders Stevena Knighta bude mít premiéru na HBO Max 30. 10. 2022. Seriál pro BBC natočila společnost Kudos (a Banijay Company).

Na HBO Max bude uvedeno všech šest epizod najednou.

V šestidílném seriálu natočeném podle stejnojmenného knižního bestselleru Bena Macintyra hrají Connor Swindells, Jack O'Connell, Alfie Allen, Sofia Boutella a Dominic West v dramatizovaném příběhu o tom, jak za mimořádných okolností v nejtemnějších dnech druhé světové války vznikla jednotka SAS.

▲ Seriál Pluk mizerů (foto: HBO)

Seriál Pluk mizerů je plný akčních scén. Jde o vzrušující příběh o odpadlících, kteří podstupují obrovská rizika za mimořádných okolností.

Káhira, 1941. David Stirling (Connor Swindells) - excentrický mladý důstojník, hospitalizovaný po nezdařeném cvičení - se nudí. Je přesvědčen, že tradiční jednotky komanda nefungují, a tak vytvoří radikální plán, který jde proti všem uznávaným pravidlům moderního válčení. Bojuje o povolení naverbovat ty nejtvrdší, nejodvážnější a nejbystřejší vojáky pro malou tajnou jednotku, která bude vytvářet chaos za nepřátelskými liniemi. Stirlingův tým, kde je každý spíše rebelem než vojákem, je stejně tak jako komplikovaný, chybující a bezohledný tak i úžasně statečný a hrdinský.

Pluk mizerů (6 x 60') napsal a produkoval Steven Knight (Peaky Blinders, Taboo, Vánoční koleda), režie se ujal Tom Shankland (The Serpent, The Missing) a producentem je Stephen Smallwood (The Serpent, Patrick Melrose). Producenty seriálu jsou Karen Wilson, Martin Haines a Emma Kingsman-Lloyd za společnost Kudos a Tommy Bulfin za BBC.

