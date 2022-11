Eutelsat jmenuje Christophe Caudreliera finančním ředitelem

24.11.2022 18:20

DNES!

Satelitní operátor Eutelsat dnes oznámila jmenování Christopha Caudreliera finančním ředitelem s účinností nejpozději 2. ledna 2023.

Christophe Caudrelier přináší bohaté zkušenosti jako finanční ředitel ze své třicetileté kariéry v globálních průmyslových odvětvích, kde jsou provozní dokonalost a dlouhodobé investice klíčem k úspěšnému řešení měnících se očekávání zákazníků. Jeho jmenování následuje po oznámení Sandrine Téran, že odchází z funkce finanční ředitelky, aby se mohla věnovat jiným profesionálním projektům.

▲ Christophe Caudrelier - nový finanční ředitel Eutelsatu (foto: Eutelsat)

„ Jsem rád, že mohu Christophe přivítat v týmu Eutelsat. Věřím, že Christopheovy zkušenosti v silně obchodně orientovaných financích a jeho mezinárodní zázemí budou pro Eutelsat cenným přínosem ,“ vysvětlila generální ředitelka Eutelsatu Eva Berneke.

Christophe Caudrelier dodal: „ Jsem velmi potěšen a hrdý na to, že jsem se stal finančním ředitelem Eutelsatu. Těším se na to, že budu přispívat k budoucnosti podnikání společnosti Eutelsat v oblasti videa a konektivity a k jejímu ambicióznímu strategickému plánu v rámci telekomunikačního pivotu .“

Christophe přichází do Eutelsatu ze společnosti Tikehau Ace Capital Partners, kde působil jako Operating Partner - Finance. Tikehau Ace Capital Partners, dceřiná společnost Tikehau Capital, je soukromá investiční společnost specializující se na strategická odvětví a technologie s více než 1 miliardou eur ve správovných aktivách s vertikálním přístupem ke strategickým odvětvím a technologiím (např. letectví, obrana, kybernetická bezpečnost).

Před nástupem do Tikehau Ace Capital strávil Christophe, který začal svou kariéru jako externí auditor u Arthura Andersena, 17 let ve společnosti Valeo, kde zastával různé pozice v USA, Turecku a Velké Británii, včetně finančního ředitele Powertrain Systems Business Group, než v roce 2011 nastoupil do společnosti Naval Group jako finanční ředitel skupiny. V roce 2015 byl jmenován finančním ředitelem skupiny Bénéteau a později COO odpovědným za finance a provoz. Christophe je absolventem Ecole Supérieure des Hautes Etudes Commerciales (ESCP) Europe.