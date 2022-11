Vánoce na TV Paprika

30.11.2022 10:40

DNES!

Kulinářská stanice TV Paprika přináší bohatý vánoční program, jež opět nešetří nápady a návody na ty nejlepší dobroty. Inspirujte se novými recepty od samotného mistra - Jamieho Olivera, který ukáže, že i s jedním hrncem je možné nadělat mnoho parády.

Chybět nebude ani oblíbená trojice kuchařů - Gordon, Gino a Fred, kteří se vydají oslavit Vánoce až za polární kruh. To vše a mnohem více, sledujte v prosinci na televizní stanici TV Paprika.

V hlavní roli jeden pekáč nebo hrnec

Od 1. prosince se diváci mohou těšit na premiéru pořadu Jamieho zázračné hrnce. V osmi epizodách světoznámý kuchař Jamie Oliver předvede recepty ze své nové kuchařky. I z několika jednoduchých ingerencí a s minimální námahou se dá připravit gastronomický zážitek. Na všechny tyto recepty je navíc potřeba jen jeden hrnec nebo pekáč, takže už žádné zdlouhavé umývání nádobí. Jamieho zázračné hrnce naladíte od 1. prosince ve všední dny v 17:00 na TV Paprika.

▲ Jamie Oliver (foto: TV Paprika)

Speciál s Gordonem, Ginem a Fredem

Vánoční atmosféru navodí Gordon, Gino a Fred o Vánocích v Laponsku. Po předchozích cestách do Řecka a Maroka se tentokrát trojice vydává za polární kruh. Gordon totiž rozhodl, že je potřeba oslavit Vánoce pořádně, a proto se vydají až do Laponska, do Mikulášovy vlasti. Vánoční speciál nabídne polární záři, ukázky tradičních laponských specialit a zasněžená dobrodružství. Severskou výpravu tří kuchařů můžete sledovat v pondělí 5. prosince v 19:45.

▲ Speciál s Gordonem, Ginem a Fredem (foto: Studio Ramsay and all3media int / TV Paprika)

Jamieho neuvěřitelné triky

Na další vánoční speciality se pak diváci mohou těšit ve dvoudílném speciálu Jamieho zázračné vánoční hrnce, který TV Paprika odvysílá 12. prosince ve 21:00. Jamie předvede další tipy a triky, jak s jednoduchými ingrediencemi a v jednom pekáči připravit famózní občerstvení na vánoční party i tradiční štědrovečerní hostinu.

▲ U Nigelly doma - Vánoce (foto: TV Paprika)

U Nigelly doma - Vánoce

Toužíte po uvolněných Vánocích bez stresu a nervů, ale zároveň chcete být perfektně připravení? Jak na to vám poradí britská spisovatelka, novinářka a hlasatelka Nigella Lawson, která dobyla svět psaním kuchařek a natáčením pořadů o vaření. Nečekejte komplikované recepty nebo kdovíjakou vědu u plotny. Nigella není ani vyučená kuchařka nebo šéfkuchařka, ale má svůj vlastní, výrazně uvolněný přístup k vaření. Což zejména o Vánocích uvítá celá rodina. Vánoce u Nigelly startují v pondělí 19. prosince ve 20:45.

zdroj: AMC