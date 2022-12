Channel Factory chystá 14 nových programů

19.12.2022 10:47

DNES!

Německá společnost Channel Factory chystá spuštění 14 tématických televizních programů. Projekty na svém zasedání konaného 16. prosince 2022 schválila mediální rada Bavorského státního centra pro nová média BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien).

V portfoliu provozovatele se mají objevit 4 hudební programy ("Deluxe Dance", "Deluxe Flashback", "Deluxe Rap", "Deluxe Charts"), dále čtyři reportážní programy "XPLORE", "Hip Trips", "One Terra", "R-Adventure Channel"), dva dokumentární programy ("History-TV", "Animals-TV") a také čtyři seriálové a filmové programy ("Crime Mania", "Series non stop", "Rediscover" a "Costumer only").

Všech 14 tématických programů má vysílat 24 hodiny denně 7 dní v týdnu. Provoz stanic má být financován z reklamy. Vysílání má být šířeno přes satelit a další distribuční platformy.