Šťastlivec nebo smolař? Co se skrývá za příběhem šéfa Formule 1?

19.12.2022 09:42

Strhující příběh největšího smolaře Bernieho Ecclestona a jeho celoživotní snahy proměnit sport, který miluje, z nebezpečné zábavy bohatých amatérů na celosvětový „supersport“, vám vyrazí dech.

Ikonická Formule 1, kterou sledují po celém světě statisíce fanoušků, má svého pomyslného „šéfa“ právě v Berniem. Jeho dobrodružnou cestu mezi závodní motory můžete sledovat v seriálu Šťastlivec! od 27. prosince hned ve dvou po sobě jdoucích částech na televizní stanici Sport1.

▲ Šťastlivec - příběh Bernieho Ecclestona na Sport1 (foto: AMC)

Podnikání a auta měl odjakživa v krvi

Dnes už 92letý Bernie Ecclestone pochází z obyčejného dělnického rybářského prostředí a za svůj život vystřídal řadu zaměstnání. Avšak nikdy v sobě nezapřel lásku k motorkám a autům. Už jako malý chlapec prodával ve škole buchty, později propisky v pouličním stánku a v 15 letech se dopracoval k prodeji motocyklů.

Začal také obchodovat s náhradními díly na motocykly, čímž se zařadil mezi pravé obchodníky, a později se věnoval prodeji ojetých automobilů na známé londýnské Warren Street. Nějakou dobu se pokoušel závodit také ve Formuli 3, ale jeho poškozený zrak mu nedovolil umístit se na prvních příčkách, proto se soustředil na vedení jiných jezdců. Po úrazu jeho blízkého přítele se rozhodl raději naplno věnovat podnikání.

Vzestupy a pády nadějného závodníka

Neexistuje milovník Formule 1, který by neznal Bernieho Ecclestona. Osmidílný seriál Šťastlivec! pronikne však ještě hlouběji a důvěrněji do jeho života. Dozvíte se, co prožíval po smrti svého prvního jezdce Stuarta Lewis-Evanse, který uhořel na Velké ceně Maroka v roce 1958 a jak byl zvyklý chodit na oběd se svým mentorem, panem Ferrarim. Dozvíte se, jaká slavná oba byla u nich doma pečená vařená, a že dokonce hrávala s Bernieho dětmi karty, nebo za jakým světovým lídrem chodil na tajné schůzky.

Bernie je také známý poněkud netradičním rekordem. Zařadil se mezi nejdražší rozvodové „bitky“ na světě. K tomu došlo v roce 2009 ve velké Británii, kde Bernieho exmanželka Slavica, o 23 let mladší bývalá chorvatská modelka, získala po rozvodu 1,2 miliardy dolarů, tedy zhruba polovinu jeho majetku. Manželství skončilo po 23 letech a bylo již druhým v pořadí. Bernie však navzdory svému drahému rozvodu stále patří mezi nejbohatší lidi ve Velké Británii.

Dobrodružnou životní cestu Bernieho Ecclestona, šéfa ikonické Formule 1, můžete sledovat v osmidílné sérii Šťastlivec!

