Celovečerní film Tutanchamon: Poslední výstava na Viasat History

15.02.2023 10:59

16. únor 1923 je mnohými archeology považován za jeden z nejmimořádnějších dnů historie. Pokud se budeme soustředit na egyptské vykopávky, pak se tento den zapsal zlatým písmem do dějin egyptologie.

Přesně před sto lety totiž Howard Carter otevřel Tutanchamonovu hrobku. Při této příležitosti vám Viasat History nabídne historický dokumentární film Tutanchamon: Poslední výstava, který mapuje přesun 150 unikátních předmětů z hrobky na dosud největší mezinárodní výstavu věnovanou “zlatému chlapci“.

▲ Dokument Tutanchamon: Poslední výstava uvede Viasat History (foto: Viasat)

Dnes legendární archeolog Howard Carter nahlédl malou skulinou do faraonovy hrobky 26. listopadu 1923. Již tehdy si zřejmě uvědomil význam svého objevu, spatřil totiž zcela nedotčenou místnost plnou předmětů, které značily, že pohřbená osoba musela být ve své době velmi vážená. Carter i Tutanchamon se vzápětí stali legendami. Faraonovo jméno je od té doby součástí jakési kolektivní představy, jež symbolizuje zašlou slávu starověkého Egypta - tajemné pyramidy, impozantní civilizaci i faraonovo prokletí.

Strhující dokumentární film přenese diváky v devadesáti minutách nejen do míst slavného objevu, která stále pulzují svou historií, ale také do muzea v Káhiře, kde lze na vlastní oči spatřit předměty ze slavné hrobky. Dokumentaristé se současně obrátili na odborníky z celého světa, kteří popíšou složitost restaurátorských prací a také cestu dotčených předmětů do muzeí na výstavy v Los Angeles, Paříži a Londýně.

Navíc díky newyorskému Metropolitnímu muzeu umění a Griffithovu institutu v Oxfordu se diváci dozví mnoho nečekaných detailů. Dochovala se totiž celá řada fotografických i filmových materiálů věnovaných otevření hrobky a jejích pokladů. Mimo Carterovo dojemné odhalení komnaty bude přiblížen život mladého faraona, který byl sice uctívaný jako polobůh, ale zemřel v pouhých devatenácti letech.

Tutanchamon zemřel po krátké vládě v roce 1323 před naším letopočtem a brzy byl zapomenut. Jenže 3343 let po jeho pohřbu je vše jinak. Dnes je díky Carterovi nejznámějším ze všech faraonů, jeho jméno znají lidé po celém světě, a tak dávný vládce dosáhl zcela nového pojetí věčného života, dalo by se říct až statutu celebrity.

Celovečerní film Tutanchamon: Poslední výstava je tak malou oslavou stoletého výročí otevření tisíce let dřímající komnaty s faraonovým tělem a jeho poklady. Nenechte si oslavu ujít ve čtvrtek 16. února 2023 ve 21:55 hodin na Viasat History.

