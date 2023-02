Disney přestavil D100 Exkluzivní ukázku

13.02.2023 15:23

DNES!

Společnost Walt Disney Company oslaví 16. října 2023 své 100. výročí a oslavy s fanoušky a tvůrci, díky nimž může kouzlo Disney rozdávat radost po celém světě, potrvají po celý rok.

Společnost během Super Bowlu LVII představila reklamní spot, který vzdává hold fanouškům a tvůrcům, a který zachycuje 100 let příběhů a inovací.

Spot:



„ V době, kdy si připomínáme naše 100. výročí, je úchvatné se ohlédnout za odkazem Walta Disneyho a jeho neúnavnou snahou o dokonalost, která dodnes pohání společnost kupředu. Jsme nesmírně vděční několika generacím lidí po celém světě za to, že jsou tak výjimečnou součástí naší historie a že během uplynulého století učinili naše příběhy a postavičky součástí svých životů ,“ řekl Bob Iger, generální ředitel společnosti Disney. „ Disney100 je oslavou všech našich fanoušků a rodin, našich vypravěčů a kreativních vizionářů, jejichž talent a představivost vytvořily kouzelné okamžiky, díky nimž je společnost Disney trvalou součástí globální kultury .“

D100 - Exkluzivní ukázka je plná ikonických scén z filmů, seriálů, divadelních představení, záběrů ze zábavních parků a fanoušků společnosti Disney a obsahuje inspirativní slova Walta Disneyho, která v nás probouzí společné vzpomínky a nostalgii, díky nimž má společnost Disney zvláštní místo v srdcích diváků po celém světě.

Uvedení Disney100 - Exkluzivní ukázky během takového důležitého zápasu je pro společnost Disney vzrušujícím milníkem, a stejně tak i rok plný příležitostí pro fanoušky a rodiny, aby si připomněli své nejoblíbenější vzpomínky s Disneym a potěšili se novými příběhy a zážitky. 16. února bude do českých kin uveden nejnovější film studia Marvel, Ant Man a Wasp: Quantumania. Poté, 18. února, bude mít ve Franklinově institutu ve Filadelfii světovou premiéru výstava D100: The Exhibition, která přivítá návštěvníky v deseti galeriích o rozloze 15 000 čtverečních stop (4 572 m2), a oživí Disneyho příběhy prostřednictvím inovativních a imerzivních technologií. Archiv Walta Disneyho otevře svůj trezor pokladů a vystaví více než 250 svých „korunovačních klenotů“, tedy zřídka vídané originály uměleckých děl a artefaktů, kostýmy, rekvizity, vozidla ze zábavních parků a další. Výstava poputuje i do dalších amerických a evropských měst.

Lidé po celém světě se mohou těšit na úžasnou nabídku filmů od našich renomovaných studií Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm a dalších, které budou uvedeny do konce roku. Od Malé mořské víly a Strážců Galaxie: Volume 3 v květnu, až po filmy Mezi živly, Indiana Jones a nástroj osudu, Marvels a Strašidelný dům letos v létě. Na velkém plátně tak ožijí nejen dlouhodobě oblíbené postavy, ale i nové příběhy. 23. listopadu uvede Walt Disney Animation Studios v českých kinech originální animovaný hudební film Přání.

Hosté Disneyho parků si speciálních oslav D100 užívají již nyní. 27. ledna představil Disneyland Resort novou atrakci Mickey & Minnie´s Runaway Railway a dvě nové noční podívané: World of Color - One v Disney California Adventure a Wondrous Journeys v Disneyland parku. V parcích jsou nyní časově omezené nabídky představení, jídel, nápojů a zboží spojených s oslavou D100. Dalších překvapení se návštěvníci Disney parků dočkají v průběhu celého roku.

Na největší fanoušky společnosti Disney čekají exkluzivní akce, tajné předpremiéry a v září, jen pro členy D23: The Official Disney Fan Club, Destination D23 s tématikou D100.

Společnost Disney bude slavit 100. výročí se svými fanoušky, tvůrci a zaměstnanci po celý rok. Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky Disney100.com a sdílejte své oblíbené vzpomínky s Disneym na sociálních sítích s #Disney100.

zdroj: Disney