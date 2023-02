Liga mistrů UEFA se vrací na Nova Sport 3 a 4

13.02.2023 08:49

DNES!

Fotbalová Liga mistrů UEFA se vrací na obrazovky prémiových sportovních kanálů Nova Sport 3 a Nova Sport 4. V úterý 14. a ve středu 15. února se odehrají první osmifinálová utkání, ke všem zápasům Nova odvysílá speciální studia.

AC Milán v loňském ročníku skončil v základní skupině poslední. Na titul v Serii A ale letos úspěšně navázal i na evropské scéně a ze 2. místa postoupil do jarní fáze. Nový rok italského mistra nezastihl v nejlepší formě a na největší scéně se potřebuje nutně nastartovat. Soupeřem bude nevyzpytatelný Tottenham.

Sledujte utkání AC Milán - Tottenham Hotspur v úterý 14.2. ve 20:15 na Nova Sport 3.

▲ Liga mistrů UEFA ve vysílání Nova Sport 3 a Nova Sport 4 (foto: Nova Sport)

Dortmund je v roce 2023 zatím stoprocentní a po 4 výhrách v Bundeslize ztrácí na vedoucí Bayern už jen 3 body. Chelsea se špatné období pokusila zvrátit aktivitou na přestupovém trhu a do zápasu půjde s posilami. Narazí Blues v Signal Iduna Parku do černožluté zdi, nebo si odvezou nadějný výsledek do odvety?

Sledujte utkání Borussia Dortmund - Chelsea FC ve středu 15.2. od 20:15 na Nova Sport 3.

Výkony Benficy patřily k největším překvapením skupinové fáze. V domácí lize Benfica také jasně dominuje a do souboje s týmem Club Brugge vstupuje v roli favorita.

Utkání Club Bruggy - SL Benfica ve středu 15.2. od 20:30 na Nova Sport 3.

zdroj: Nova Sport