JustWatch CZ: Seriál The Last of Us nejsledovanější

11.02.2023 17:46

Během prvního měsíce roku 2023 uživatelé platformy JustWatch CZ nejčastěji sledovali americkou černou filmovou komedii "Menu" (2022). Mezi třemi nejčastěji vyhledávanými filmy byly také americký sci-fi snímek "Všechno, všude, najednou" (2022) a mysteriózní film "Na nože: Glass Onion" (2022), který v prosinci vládl žebříčku.

V desítce TOP filmů mezi uživateli JustWatch CZ byly také snímky "Top Gun: Maverick" (2022), "Bullet Train" (2022), "Na nože" (2019), "Bledé modré oko" (2022), "Avatar: The Deep Dive - A Special Edition of 20/20", "Avatar" a žebříček TOP 10 uzavírá film "Nene" (2022).

▲ TOP 10 filmů v lednu 2023 na JustWatch CZ (foto: JustWatch CZ)

Jedničkou mezi seriály u uživateli JustWatch CZ byl zmíněný titul "The Last of Us" (2023). Druhým nejvyhledávanějším byl dramatický seriál "Bílý lotos" (2021). TOP trojku seriálů uzavírá komediální "Wednesday" (2022).

▲ TOP 10 seriálů v lednu 2023 na JustWatch CZ (foto: JustWatch CZ)

Na dalších sedmi pozicích mezi seriály se objevily "The Bear" (2022), "Kaleidoskop" (2023), "Ginny a Georgia" (2021), "Jack Ryan" (2018), "Alice in Borderland" (2020), "Odloučení" (2022) a desítku žebříčku uzavírá seriál "Rod Draka" (2022).

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na streamovacích platformách typu Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.