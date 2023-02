Sky Kids HD zahájil technické testy

10.02.2023 13:28

Nový značkový dětský kanál zahájil zkušební vysílání na satelitní pay-tv platformě Sky UK (Astra 2E). Vysílání je od svého spuštění zakódováno. Pravidelný program nabídne od 13. února 2023.

Kanál Sky Kids HD divákům nabídne produkci Sky Kids Originals, včetně Morph, Pip and Posy, Obki a Ama's Story a také oblíbené franšízové pořady jako Where's Wally, Miffy and Cliford The Big Red Dog. Pořady jsou určeny pro děti a rodiny.

▲ Sky Kids - programová novinka Sky UK (foto: Sky)

Program svým divákům nabídne pořady od zpěvu a tance, po učení. Půjde o pořady vhodné pro děti do sedmi let a předškolního věku.

Veškerý obsah bude také dostupný na vyžádání (VOD).

Stanice bude bez reklam a stávajícím zákazníkům Sky Kids bez dodatečných poplatků. Klienti Sky UK mohou upgradovat na balíček Sky Kids za pouhých 6 liber měsíčně a stát se uživateli streamovací služby NOW a mít tak přístup k novému programu v rámci balíčku Entertainment za měsíční poplatek 9,99 liber.

technické parametry - Sky Kids HD:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,856 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard