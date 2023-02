Osmý ročník taneční show již v neděli 5.3. na TV Markíza

15.02.2023 09:29

DNES!

Na obrazovky televize Markíza se vrací taneční show Let's Dance. V pořadí již osmý ročník odstartuje v neděli 5. března 2023. O titul krále a královny tanečního parketu zabojuje během deseti přímých přenosů celkem 11 tanečních párů složených ze známých osobností a profesionálních tanečnic a tanečníků.

O titul krále a královny tanečního parketu zabojují hvězda telenovely Skrytá vášen, kubánský herec Mario Cimarro, bývalí hokejisté Marián Gáborík a Boris Valábik, úspěšná paralympionička Henrieta Farkašová, oblíbené herečky Gabriela Marcinková, Helena Krajčiová, Jana Kovalčíková, moderátor a bavič Milan Zimnýkoval, herec Richard Autner, populární zpěvačka Mária Čírová a herec a model Victor Ibara.

▲ Let's Dance se vrací na TV Markíza (foto: TV Markíza)

Vystoupení bude hodnotit odborná porota ve složení Tatiana Drexler, Adela Vinczeová, Ján Ďurovčík a vítěz loňského sedmého ročníku Let's Dance Ján Koleník, ale též diváci prostředníctvím SMS hlasování. Velkolepými přímými přenosy budou provázet moderátoři Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková.

Let's Dance vzniká na základě licence podle původního formátu Strictly Come Dancing z dílny britské BBC, který už byl úspěšně prodán do více než 60 teritorií po celém světě pod distribučním názvem Dancing with the Stars. Boduje například i v USA, kde uplynulý podzim proběhla už neuvěřitelná 31. série, či v České republice.