SkyShowtime spuštěna v Česku a na Slovensku

14.02.2023 09:54

DNES!

Ve střední a východní Evropě začala dnes 14.2.2023 působit další placená streamovací platforma. Jmenuje se SkyShowtime a působí nově v Česku, na Slovensku, dále také v Polsku, Maďarsku, Albánii, Kosovu, Severní Makedonii a Rumunsku.

Od spuštění služby bude mít místní publikum přístup k titulům jako například Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman a Top Gun: Maverick.

Kromě toho budou mít předplatitelé přístup k rozmanitému výběru seriálů , včetně titulů 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, 21. řady Law & Order, Let The Right One In, 1. a 2. řady Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy a Yellowstone.

▲ SkyShowtime startuje na českém a slovenském trhu (foto: SkyShowtime)

Mezi velké filmové a seriálové novinky, které SkyShowtime uvede v nadcházejících měsících, patří i tyto nejočekávanější tituly: A Town Called Malice, Belfast, Drift - Partners In Crime (řada 1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone a The Great Game.

SkyShowtime nabízí nové prémiové seriály, obsah pro děti a rodinu a výběr ikonických kultovních titulů z knihoven Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios a Peacock.

V rámci promo akce bude provozovatel po omezenou dobu nabízet cenově zvýhodněné předplatné (slevu 50% ze standardní ceny předplatného) a to celoživotně. Zákazníci v Česku se slevou zaplatí jen 89 Kč (standardní cena je 179 Kč měsíčně). Na Slovensku, Kosovu a Albánii v cenové promo akci zaplatí měsíčně jen 2,99 eur (standardní cena je 5,99 eur). V Rumunsku bude cena ještě nižší 1,99 eur (akční cena), 3,99 eur měsíčně standardní cena. V Polsku zájemci zaplatí jen 12,49 zlotých měsíčně (standardní cena je 24,99 zlotých). V Maďarsku klienti budou měsíčně platit 999 forintů (standardní cena je 1999 forintů).

Službu SkyShowtime je možné sledovat ze stránek www.skyshowtime.com a aplikace SkyShowtime na zařízeních s operačním systémem Apple iOS, tvOS, Android nebo Android TV, Google Chromecast a LG TV a také Samsung (na modelech televizorů Samsung Smart od roku výroby 2017 nebo novějších se systémem Tizen OS 3.0 nebo vyšším).