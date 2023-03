Velká Británie - ráj hradů, zámků a královské rodiny na TV Spektrum

01.03.2023 13:52

Nemálo z vás se v dětství toužilo ocitnout v pohádkovém zámku, který mu patří. Mít vlastní služebnictvo a vysoké postavení. Ale členové královské rodiny by vám jistě dokázali vyprávět o nesčetných nevýhodách a omezeních, které s sebou jejich původ přináší.

A o kterých se v pohádkách nemluví. Ale ani to nám nebrání v tom, abychom se na chvíli zasnili a ocitli se alespoň prostřednictvím televizní obrazovky na některém z britských hradů a zámků. Můžete to zkusit od 3. března v seriálu Tajemství britských hradů každý všední den v 18 hodin na televizi Spektrum.

Významný průvodce

Když se rozhodnete navštívit zoologickou zahradu, nejlepším průvodcem je jistě ošetřovatel zvířat, který vám poví ty největší podrobnosti z jejich života, že? Proto vás po britských hradech a zámcích nemůže provést nikdo jiný než historik, a to ještě rodilý Brit. Dan Jones, britský historik, moderátor, novinář a autor několika historických knih, vás ve dvanáctidílném seriálu zavede na největší hrady ve Velké Británii.

Nebude to nudná přednáška o faktech a číslech, ale Dan vás zaujme dramatickými příběhy a poutavými rozhovory, které vás rázem pohltí historií. Navštívíte nejkrásnější místa v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku a dozvíte se o nejslavnějších panovnících, kteří na hradech žili, co dělali nebo jaké bitvy v jejich okolí svedli. Stranou nezůstane ani život poddaných, který do značné míry utvářel stav hradů, jak byly zachovány pro budoucí generace. V seriálu uvidíte nejnavštěvovanější hrady Velké Británie, jako jsou Doverský hrad, Tower of London, Warwick, Caernarfon, Stirling a Carrickfergus, ale také Edinburský hrad, Cardiff, York, Lancaster, Leeds a Arundel.

Historické zajímavosti

Každý hrad či zámek v sobě nese trochu tajemna. Například Edinburský hrad byl místem, kde se upalovaly čarodějnice a věznili váleční zajatci. Při návštěvě hradu Warwick zažijete strašidelné živé představení a uvidíte obří katapult. Hrad Caernarfon byl postaven na popud Eduarda I., který měl zálibu ve výstavbě velkolepých staveb. K tomuto hradu má však zvláštní vztah, protože se zde narodil jeho syn Eduard II, který se později stal anglickým králem. A to je jen několik zajímavostí.

V této napínavé sérii, jejímiž hlavními hrdiny jsou králové a královny, rebelové, padouši, ale i obyčejní lidé, se dozvíte mnohem více o tisícileté britské historii ukryté na hradech. Necháte se unést romantikou královských dvorů a dozvíte se o intrikách a vzpourách, které se spřádaly v jejich tajných chodbách.

Pokud vás fascinuje svět hradů a zámků a chcete se dozvědět informace nejen z historie, ale i ze současnosti, sledujte od 3. března každý všední den v 18 hodin na TV Spektrum seriál Tajemství britských hradů.

zdroj: AMC