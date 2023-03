Na TV Nova startuje nová řada Odznaku Vysočina

04.03.2023 15:41

DNES!

V neděli 5. března uvede TV Nova premiérový díl nové řady původního detektivního seriálu Odznak Vysočina. I v druhé řadě se mohou diváci těšit na malebné prostředí Vysočiny a tým vyšetřovatelů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová).

Chybět nebudou ani další kriminalisté, které diváci znají z první série - precizní Kateřina Vlčková (Simona Hába Zmrzlá), sarkastický Petr Bach (Martin Hofmann), pomalejší Karel Šmíd (Michal Suchánek) a stále ještě trochu vyjukaný Václav Kocián (Patrik Děrgel). Ty stejně jako v první řadě doplňuje Julie Maxová (Martina Jindrová). Kromě nich se však v seriálu objeví i nové postavy - plukovník Valtr Kožíšek (Pavel Řezníček), přímý nadřízený kapitánky Skálové, a soudní lékař v podání Davida Máje.

Muž známý svým agresivním chováním je nalezen u sebe doma ubodaný k smrti. Jeho žena a malý syn jsou pryč. Dům plný problematických nájemníků, plný podezřelých. Rozjíždí se rozsáhlé pátrání a začíná boj s časem. Tak odstartuje první epizoda nové řady úspěšného seriálu Odznak Vysočina, za níž stojí úspěšný tvůrčí tým v čele s několikanásobnými držiteli Českého lva, producentem Vratislavem Šlajerem a režisérem Markem Najbrtem.

▲ Druhá řada seriálu Odznak Vysočina v neděli na TV Nova (foto: TV Nova)

Vedle nových případů, jež musí policisté řešit, se v druhé řadě dostane do centra pozornosti i dávno uzavřená kauza Julinka, týkající se nevyjasněné smrti rodičů Julie Maxové. Tu na základě nových indicií znovu otevírá kapitán Ondřejovský (Pavel Batěk) z oddělení Tempus. To neznamená jen komplikaci pro kapitánku Skálovou, která tento případ kdysi vyšetřovala, ale velmi zásadně to ovlivní i vzájemné vztahy v jejím týmu. Při řešení případů ale všichni policisté vždy najdou společnou řeč, aby dokázali co nejdříve odhalit pachatele.

V nové řadě se navíc většina řešených případů více či méně osobně dotkne některého z kriminalistů, díky čemuž se tentokrát diváci dozvědí mnohem více o osobním životě policistů z týmu Dany Skálové.

Tomu, aby se diváci dokázali ještě více ztotožnit s příběhy kriminalistů, ale také samotných obětí a pachatelů trestných činů, nepomáhá jen skutečnost, že jsou případy inspirovány realitou, ale také celá řada skvělých herců ve výrazných epizodních rolích, například Jan Hrušínský, Ivana Andrlová, Pavel Soukup, Jan Šťastný, Adam Kraus, Berenika Suchánková, Michal Dalecký, Milan Šteindler, Martin Preiss nebo ve své poslední roli také nedávno zesnulý Otmar Brancuzský.

Ve druhé řadě došlo i k obměně na režisérském postu. Nově byl spolurežisérem zkušený a oceňovaný Marek Najbrt, s nímž se na režii podílel Andy Fehu, který měl již zkušenosti s natáčením první série. Věrohodnost a realističnost ztvárnění policejní práce navíc tentokrát tvůrci konzultovali s odbornou poradkyní, kterou byla vrchní komisařka Renáta Miková, policistka roku 2018.

zdroj: Nova