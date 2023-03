Zlatá sedmdesátá - retro sitcom od pondělí na Nova Fun

03.03.2023 12:24

V pondělí 6.3. nabídne stanice Nova Fun úspěšný komediální seriál Zlatá sedmdesátá, který mimo jiné odstartoval hvězdnou kariéru mladých herců v čele s Milou Kunis a Ashtonem Kutcherem.

Tihle dva hrají v sitcomu velmi rozporuplný pár, ve skutečnosti si ale velmi rozuměli a šest let po skončení natáčení seriálu, spolu dokonce začali chodit i ve skutečném životě.

Když v roce 1998 přišla americká televizní stanice Fox s novým „retro“ sitcomem Zlatá sedmdesátá (That '70s Show), nikdo netušil, jak obrovskou diváckou oblibu si seriál získá. Faktem je, že až do roku 2006 se odvysílalo osm sezón a z původně neznámých mladičkých herců se staly skutečné hvězdy.

▲ Sitcom Zlatá sedmdesátá uvede Nova FUN (foto: TV Nova)

Základní nosná myšlenka byla přitom celkem jednoduchá: ve sklepě jedné vilky ve fiktivním městečku Point Place ve státě Wisconsin se schází partička sedmnáctiletých teenagerů, kteří se spolu vtipně baví o tom, co naplňuje jejich životy: jak sbalit holku, kde sehnat marihuanu neboli trávu, jak odolávat snahám rodičů, kteří chtějí pro své děti „jen to nejlepší“, kdo s kým chodí a proč, jak se nejlépe vyhnout středoškolským povinnostem, která kapela je fakt boží a podobně. A když se místnost naplní charakteristickou vůní již zmíněné trávy, dojde pochopitelně i na hlubokomyslné úvahy o smyslu života a sexuálním pudu brouků. Píše se rok 1976 se vším, co tehdejší doba přinášela, včetně typického oblečení, neexistence mobilů, prudérnosti americké společnosti a rebelantství mladé generace...

Šestici kamarádů tvoří Eric Forman (Topher Grace), vůdce partičky, která nalezla útočiště v suterénu domu jeho rodičů, jeho dívka Donna (Laura Prepon), jež bydlí přímo naproti Formanům, dále Fez (Wilmer Valderrama), zahraniční student, který má neustálé problémy pochopit tehdejší americkou kulturu, hloupoučká Jackie Burkhart (Mila Kunis) spolu se svým jednodušším přítelem, krasavcem Michaelem Kelsem (Ashton Kutcher), kteří se spolu v jednom kuse rozcházejí a zase se usmiřují, a Steven Hyde (Danny Masterson), jenž za vším vidí vládní spiknutí a rád diskutuje o konspirativních teoriích. K výrazným (a podle některých fanoušků dokonce nejoblíbenějším) postavám seriálu patří ovšem i Ericovi rodiče Red (Kurtwood Smith), drsný válečný veterán, a přestarostlivá matka Kitty (Debra Jo Rupp). A svou nezastupitelnou roli mají i rodiče Donny Bob (Don Stark) a Midge (Tanya Roberts).

Dodejme ještě, že úspěch sitcomu Zlatá sedmdesátá značnou měrou podpořily nejen vtipné hlášky a komické situace, kterými je seriál doslova prošpikován, ale i správná sázka na nostalgii vzpomínek na danou dobu, jež je podpořena nejen již zmíněnými kostýmy a kulisami, ale například i nezapomenutelnou hudbou dnes již legendárních skupin, jako jsou Led Zeppelin, The Who, The Rolling Stones a Queen (názvy jejich skladeb tvoří i názvy některých epizod).

Není tedy divu, že oblíbenost seriálu odstartovala hvězdnou kariéru mladých herců, kteří představovali známé postavy. Slávy se dočkala především Mila Kunis, která ztvárnila jednoduchou Jackie. V pozdějších letech jsme ji mohli vidět například ve filmech Max Payne (2008), Černá labuť (2010), Mocný vládce Oz (2013) anebo Špion, který mi dal kopačky (2018).

Další nepochybnou Star je Ashton Kutcher, který hrál v seriálu poněkud prostšího krasavce Michaela Kelsa. Objevil se třeba ve filmech Hele vole, kde mám káru (2000), Šílený rande (2003), Něco jako láska (2005) anebo Vengeance (2022). Kvůli své vytíženosti při natáčení filmů na konci sedmé sezóny opustil i sitcom Zlatá sedmdesátá, který ho „udělal“ (objevil se jako host ještě ve čtyřech úvodních epizodách osmé řady).

Ovšem svou popularitu si užili i ostatní představitelé mladých teenagerů, což ale mělo zpětně i devastující účinek na samotný seriál, protože ze stejných důvodů jako Kutcher odešel i představitel hlavní postavy Erica Topher Grace, který byl obsazen například do filmu Spider-Man 3 (2007).

A ještě jedna perlička: seriál odstartoval i kariéru velmi později velmi známého akčního hrdiny Dwayne Johnsona zvaného The Rock, který se v době natáčení Zlatých sedmdesátých živil wrestlingem. V patnácté epizodě první řady ztvárnil roli wrestlera Rockyho Johnsona, svého skutečného otce, a tím se objevil v hledáčku lovců talentů filmového světa.

Co možná nevíte o sitcomu Zlatá sedmdesátá:

- Jeden z nejvýraznějších herců seriálu, Ashton Kutcher, má české kořeny z matčiny strany. Jeho předkové se prý jmenovali Kučerovi. I Mila Kunis má svůj původ v Evropě, Jako Milena Markivna Kunis se narodila v ukrajinském městě Černovice a její rodina se přestěhovala do Los Angeles, když jí bylo sedm let.

- Mila Kunis se přihlásila do castingu na Zlatá sedmdesátá v pouhých čtrnácti letech. Když se jí zeptali na věk, protože adepti museli mít více než osmnáct let, odpověděla diplomaticky: "No, osmnáct mi bude v den mých narozenin." Zatajila ovšem ve kterém roce.

- Mila Kunis a Ashton Kutcher hráli v sitcomu velmi rozporuplný pár, ale ve skutečnosti si velmi rozuměli, takže nikoho nepřekvapilo, když v roce 2012, šest let po skončení natáčení seriálu, spolu začali chodit i ve skutečném životě. V roce 2014 se Mile narodilo první dítě. V červenci 2015 se vzali. A záhy k prvnímu přibyl i druhý potomek.

- Původně měl roli Ericova otce Reda Formana hrát slavný Chuck Norris, který však v té době natáčel akční seriál Walker, Texas Ranger, takže byl místo něj obsazen Kurtwood Smith. Záměrem bylo mít v postavě Reda nadmíru mužného herce, který by sloužil jako protipól Erica Formana, hubeného šprta a podivína bez tradičně mužských zálib, například sportu.

- Natáčení závěrečné epizody osmé řady Zlatých sedmdesátých muselo být několikrát odloženo, protože velmi emocionální herečka Laura Prepon, představitelka Donny, neustále plakala a nebyla k neutišení. Později uvedla, že vědomí, že už nebude natáčet seriál s herci a štábem, které začala považovat za rodinu, ji velmi zasáhlo.

