Pohlreichův souboj restaurací začíná ve středu na TV Nova

02.03.2023 14:26

DNES!

Zátěžový test v podobě třiceti hladových Zdeňkových krků, tajný host v době nepřítomnosti majitelů i závěrečný duel v Next Door by Imperial. Tak budou vypadat první ze zkoušek na cestě hledání té nejlepší tuzemské restaurace.

Z výběru a tipů diváků jich Zdeněk Pohlreich nejprve vybral dvanáct, jež vstoupí do vzájemné klání. Zastoupena bude česká klasická i moderní kuchyně, ale do jeho hledáčku se dostaly i podniky zaměřené na asijskou, italskou nebo americkou gastronomii.

Hned v prvním díle se proti sobě postaví dva vyhlášené zájezdní hostince - U Jiskrů ze Strakonic a Na Pašince z Kutné hory. Pohlreichův souboj restaurací začíná na TV Nova ve středu 8. března ve 20.20 hodin. Už nyní je na Voyo.

▲ Pohlreichův souboj restaurací, na snímku Zdenek Pohlreich a Radovan Sibrt (foto: TV Nova)

Pohlreichův souboj restaurací nabídne nejzajímavější průřez toho, co česká gastroscéna v současnosti nabízí. „V české gastronomii nastupuje mládí, restaurace jsou kvalitně vybavené. Často jsou to investičně rozsáhlé projekty. Věděl jsem, že se situace rychle mění, ale byl jsem upřímně překvapen nasazením a úrovní služeb, kvalitou zázemí, a i technologickou vyspělostí. Nacházíme se v období tzv. kuchařských hospod, kdy je šéfkuchař konečně hlavní postavou místo podivných investorů. A to je naděje do budoucna,“ říká nestor české gastroscény Zdeněk Pohlreich, který bude novým pořadem provázet a bude hlavním hodnotitelem toho, jak restaurace ve svých úkolech obstojí.

„ Dá se vypozorovat, že u většiny restaurací je Zděněk Pohlreich pojmem a berou jej jako někoho, kdo se zasadil o vzestup českých restaurací a o jejich propagaci. Roky tady na ten strašidelný stav upozorňoval. A ten se postupně měnil. Samozřejmě, není to jen jeho zásluhou, ale významnou roli v tom hrál. Myslím, že diváci jej mají rádi právě pro upřímnost a humor, s jakým vystupuje. Baví je, že si tzv. nebere servítky a pojmenovává vše otevřeně. A ne vždy zcela vybíravě ,“ komentuje volbu Zdeňka Pohlreicha producent Radovan Síbrt, který pro TV Nova dlouhodobě připravuje kulinářské pořady MasterChef Česko a Souboj na talíři.

V Pohlreichově souboji na talíři se proti sobě vždy postaví dvě restaurace se stejným zaměřením. Dostanou několik úkolů, včetně zátěžového testu - naráz ji navštíví třicet hostů a restaurace dostane dvě hodiny na jejich obsloužení, a to tříchodovým menu. Hodnotit se bude nejen kvalita pokrmů, ale také servis, jak se lidé v dané restauraci cítí, jak fungují pracovní týmy. Následně se proti sobě obě restaurace postaví v kuchyni Zdeňka Pohlreicha. Z jedné konkrétní suroviny budou muset připravit jídlo, které je stylem vystihuje, ale které by je mělo dle jejich názoru posunout do dalšího kola. Protože i tentokrát může vyhrát jen jeden.

„ Chceme především ukázat, jak se česká gastronomická scéna proměnila. Už dávno totiž neplatí, že nešikovnější šéfkuchaře najdeme pouze v podniku s bílými ubrusy. A to přesně diváci v našem pořadu uvidí - souboj těch nejlepších z nejlepších bez ohledu na druh kuchyně, lokalitu nebo cenu. Dnes se i ve zdánlivě nenápadném bistru ve vedlejší vesnici může skrývat poklad, který si ničím nezadá s michelinskou restaurací. A věřte, že cesta za vítězstvím bude hodně napínavá. Možná, že vyhraje zrovna ten váš oblíbený podnik od vedle ,“ uzavírá kreativní producentka Eva Krutáková.

zdroj: Nova