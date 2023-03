Zákony vlka - detektivní lovestory už v březnu na TV Prima

01.03.2023 14:25

Televize Prima v březnu uvede novou detektivní lovestory Zákony vlka se Stanislavem Majerem a Lindou Rybovou v hlavních rolích. Osmidílný strhující příběh Roberta Geislera a Gabriely Erleové zrežíroval Marek Najbrt.

Prima ho divákům nabídne poprvé v sobotu 18. března ve 20.15 hodin. S týdenním předstihem jej budou moci sledovat uživatelé nové videoslužby prima+.

Detektivní seriál Zákony vlka sleduje příběh někdejšího kriminálníka Roberta (Stanislav Majer), kterého shoda okolností po propuštění z vězení přivede na druhou stranu zákona. Ocitá se v zapadlé vesnici v pohraniční, s níž jej spojuje nejen osudový vztah se Sárou (Linda Rybová), ale i nedořešené záležitosti z minulosti.

▲ Zákony vlka - detektivní seriál TV Prima (foto: FTV Prima)

„ Zákony vlka ve svých osmi dílech rozkryjí na pozadí osmi detektivních případů a v prostředí divoké přírody tajuplnou ústřední linku milostného příběhu Roberta a Sáry, které pojí vášeň stejně tak silná, jako je jejich temná minulost. Robert je klasický antihero se škraloupem z minulosti, ale se smyslem pro spravedlnost. Sára je jeho ženský protipól a jeho zrcadlo ,“ rozkývá podstatu minisérie její spoluautorka a producentka Gabriela Erleová.

Role Roberta Černého a Sáry Pokorné získali Stanislav Majer a Linda Rybová. „ Zákony vlka jsou z pohledu herce zajímavě napsané, je co hrát. Robert není typický hrdina, je to lupič a já jsem loupežníka ještě nikdy nedělal. Přesvědčil mě nejen příběh, ale i lokace. Brdy jsou nádherné, plné říček, rybníků a panenských lesů, které jsou tak hluboké, že se v nich nechcete ztratit ,“ říká Stanislav Majer.

Důvody, pro které do unikátního projektu vstoupila, prozradila i Linda Rybová. „ Pro mě byl zásadní scénář, bavila mě postava Sáry a věděla jsem, že hlavního hrdinu bude hrát Standa. Režisér Marek Najbrt a kameraman Martin Štěpánek je skvělá kombinace. Nebylo nad čím váhat. Je to uzavřená osmidílná série natáčená v přírodě na filmové kamery. Je to všechno hrozně dobrý ,“ říká herečka, pro niž byla spolupráce se Stanislavem Majerem při Zákonech vlka první příležitostí. „ Se Standou se známe dlouho, ale nikdy jsme spolu nepracovali. Pro tuhle postavu je výborně vybraný. Je proměnlivý, člověk neví, co je zač. Není na první dobrou ,“ chválí kolegu Rybová. „ Já mám s Lindou takovou zvláštní věc. Mám pocit, že do mě vidí, že mě má přečteného a že na mě ví všechny moje guilty pleasure. Udržuje to mezi námi zvláštní napětí. Troufám si říct, že se z nás během natáčení stali přátelé. Linda je velmi vtipná bytost ,“ potvrzuje slova Rybové Stanislav Majer.

V dalších rolích se objeví Jan Vondráček, Josef Polášek, Kristýna Frejová, Martin Donutil, Martin Myšička, Tomáš Jeřábek a další. V klíčových rolích místních policistů Bureše a Žáčkové se představí Jan Novotný a Tereza Švejdová.

