TV Prima přichází s unikátním projektem Ďáblovo rogalo

05.03.2023 14:04

DNES!

Cyklus hororových povídek pouští do světa svou první vlaštovku pod názvem Ďáblovo rogalo - psychothriller, který diváky přiková k obrazovkám a nenechá je oddychnout od napětí a skvělých hereckých výkonů.

V hlavních rolích první povídky Ďáblovo rogalo se představí Jiří Schmitzer, Igor Bareš, Zdeněk Vencl a Natálie Řehořová.

Sanitka s věčně unaveným doktorem Richardem (Igor Bareš) a svérázným řidičem Pepou (Zdeněk Vencl) je zavolána na lesní samotu, odkud si vyžádal pomoc starý a nebezpečný děda Valoušek (Jiří Schmitzer). Doktor Richard netuší, že to bude osudové setkání po letech, které jemu i jeho řidiči připraví jejich poslední službu v životě. Napínavou povídku s ponurou atmosférou, napětím a nečekaným rozuzlením má pod palcem režisér Filip Renč a scenárista Richard Bergman.

▲ Ďáblovo rogalo (foto: FTV Prima)

„ Říkali jsme si s Richardem, spoluscenáristou, že je tu díra na trhu a psychothriller tu chybí. Je to žánr, který mi sedí, začínal jsem s ním svoji filmovou kariéru, jako byl Requiem pro panenku. Rozhodli jsme se udělat šestidílnou sérii psychothrillerů ,“ prozrazuje k jejímu zrození režisér Filip Renč. „ Natočili jsme první pilotní díl, Ďáblovo rogalo, a na základě toho, zda si získá divácký ohlas, se rozhodne o pokračování. Jsem moc rád, že jsem přesvědčil do hlavních rolí Jirku Schmitzera a Igora Bareše .“

Rozhodně se nejedná o žádnou klasickou detektivku, ale potemnělý koncert pro čtyři herce. Během převozu Valouška do nemocnice dojde ve voze ke krvavému konfliktu kvůli dávné nešťastné smrti manželky Valouška, kterou měl doktor Richard na svědomí. „ Měl jsem schůzku s režisérem, který byl připraven a vysvětlil mi, co chce točit. Že je to zkrátka horor. Natáčení bylo poměrně náročné, několik hodin jsem ležel v jedoucí sanitce a hrál ,“ prozrazuje hlavní hrdina Jiří Schmitzer.

▲ Ďáblovo rogalo (foto: FTV Prima)

Jenže ona zmiňovaná sanitka do nemocnice nikdy nedojede. Na scénu přichází snaživá policistka Lucie (Natálie Řehořová) z místního oddělení a chce vyřešit celý případ sama. Nakonec ji na lesní samotě dědy Valouška čeká nemilé překvapení. „ Moc mě natáčení bavilo. Příprava byla daleko pečlivější a všechny záběry byly připraveny dlouho dopředu, abychom to všechno stihli. Celé jsme to natočili za pět a půl dne, takže se těším, jak budou lidi reagovat ,“ prozrazuje režisér, který si připravil i bonbonek v podobě úvodní znělky.

„ Udělali jsme znělku, která bude všechny díly spojovat a zaštituje nám ji herec Jiří Dvořák. Celé je to ve stylu Mackieho Messera. Bude to hlavní spojovník všech dílů s choreografií a se zpěvem vynikajícího Jirky. Chtěli jsme odvyprávět malý film, který by se dal promítat třeba i na velkém plátně, s vynikající kamerou Jana J. Filipa. S celým snímkem si pohrál, aby to mělo lehce severskou atmosféru detektivních filmů ,“ prozrazuje režisér, na co všechno se mohou diváci těšit.

Ďáblovo rogalo poprvé dnes 5.3.2023 večer ve 20:15 hodin na TV Prima.

zdroj: FTV Prima