Začalo natáčení druhé řady seriálu Rod draka

11.04.2023 17:55

V Leavesden Studios ve Velké Británii začíná natáčení druhé série dramatického seriálu HBO Rod draka. Podle knihy Oheň a krev autora George R. R. Martina, který se odehrává 200 let před událostmi seriálu Hra o trůny, vypráví příběh rodu Targaryenů.

Ryan Condal, tvůrce, showrunner a producent, říká: „Rod draka se vrátil. Jsme nadšeni, že můžeme znovu natáčet se členy naší původní rodiny i s novými talenty na obou stranách kamery. Všechny vaše oblíbené postavy budou brzy spřádat plány u stolů rady, pochodovat se svými armádami a vyrážet na svých dracích do bitvy. Nemůžeme se dočkat, až se s vámi podělíme o to, co pro vás chystáme.“

▲ Natáčení seriálu Rod Draka (foto: HBO / Warner Bros. Discovery)

V první sezóně natáčení Rodu draka HBO zavedlo úspěšný mentorský program pro stážisty na place.

Nyní, když probíhá natáčení druhé sezóny, ROD DRAKA opět otevřel své dveře stínovému programu WBD Access Directors Shadows a dal tak dvěma vynikajícím stážistům, B Welbymu a Ebele Tate, možnost zdokonalit své dovednosti a učit se od jednoho z nejlepších štábů v oboru.

Obsazení druhé řady: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D‘Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno a Rhys Ifans. Mezi další vracející se herce patří Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall a Matthew Needham.

Spolutvůrce a producent George R. R. Martin; spolutvůrce/vedoucí pořadu/producent Ryan Condal; producenti Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. Na motivy knihy George R. R. Martina „Oheň a krev“.

zdroj: HBO