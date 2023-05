Televize Seznam zaznamenala v dubnu rekordní měsíční share

02.05.2023 12:04

Celoplošná Televize Seznam zaznamenala se svým dubnovým programem rekordní měsíční share. V cílové skupině 15-69 let si nejen velikonoční nadílku nenechalo ujít 2,21 % diváků.

Díky obsahově pestrému programovému schématu pro celou rodinu měla Televize Seznam zásah 2 789 000 diváků.

Titul nejsledovanějšího pořadu získala pohádka s Čerty nejsou žerty, kterou stanice vysílala během velikonočních svátků. Petra Máchala a čerta Janka sledovalo v pátek 7. dubna 16,17 % diváků v cílové skupině 15-69 let.

▲ Share nejsledovanějších pořadů Televize Seznam v dubnu (foto: Televize Seznam)

Díky bohatému programu byla Televize Seznam o Velikonocích čtvrtou nejsledovanější televizní stanicí se sharem 4,43 % v cílové skupině 15-69 let v období od 7. do 10. dubna 2023 v cílové skupině 15 až 69 let v kategorii živé vysílání + TS0-3 (odložená sledovanost až 3 dny).

Velmi dobře si vedly i další české filmy, které Televize Seznam vysílá v úterý a ve čtvrtek večer od 20:15. Úterní filmy dosáhly průměrného sharu 4,01 %* a čtvrteční sharu 3,53 %*. Za zmínku také stojí sledovanost premiérových dílů britské reality show Zahradní proměny, která dosahovala průměrné sledovanosti 2,40 %*.

Zdroj: ATO-Nieslen Admosphere, duben 2023, CS: 15-69 let, live+TS0-3, Televize Seznam