Telka slaví 70 - nová výstava na Kavčích horách

02.05.2023 10:03

DNES!

Nová interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná „Telka slaví 70“ připomene více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách.

Chybět nebude Studio Kamarád, postavy z večerníčků - Maková panenka a Víla Amálka StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia.

První návštěvníky přivítá výstava ve středu 3. května v Galerii ČT. Otevřena bude každý den včetně víkendů od 10 do 18 hodin.

▲ Telka slaví 70 (foto: Česká televize)

Zábavná, ale také naučná výstava umožní nahlédnout do zákulisí televizního světa. Expozice je rozdělena do několika tematických částí a zahrnuje více než čtyřicítku historických i současných pořadů Československé a České televize. Ve vstupním tunelu si návštěvníci zatančí s hvězdami StarDance potkají Sněžného draka vybaveného speciálními efekty a zavítají do zrcadlového bludiště i na horolezeckou stěnu s komedií Jak dostat tatínka do polepšovny.

„ Výstavu jsme připravovali tak, aby v ní každý z návštěvníků mohl zavzpomínat na svůj oblíbený pořad, a také se něco zajímavého dozvěděl. Interaktivně také nabídneme pohled na práci různých specifických televizních profesí, jako například maskérek a kostymérek, naučíme diváky dabovat či animovat a ověříme jejich znalosti s pořadem Videostop ,“ říká vedoucí projektu Petra Dostálová.

Součástí výstavy je rovněž expozice nazvaná Labyrint pražského podzemí, v níž se mohou návštěvníci setkat s nejznámějšími postavami, loutkami nebo dekoracemi z legendárních Broučků, Pata a Mata nebo Jáji a Páji - to vše zasazené do trojrozměrných dekorací staré Prahy.

Kromě nespočtu pohádek jsou připraveny také interaktivní kvízy pořadů Toulavá kamera, Kočka není pes nebo recepty z oblíbené soutěže Peče celá země. Výstava „Telka slaví 70“ je v pořadí již sedmou expozicí v Galerii ČT na Kavčích horách. Otevřena bude každý den včetně víkendů od 10 do 18 hodin. Výjimku tvoří státní svátky, kdy budou prostory uzavřeny. Vstupné je zdarma. Další podrobnosti jsou k dispozici na webu České televize www.ceskatelevize.cz/70let.

zdroj: ČT