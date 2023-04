Obnovená show Nejlepší léta startuje na Rai1

28.04.2023 09:24

DNES!

Dnes večer se na obrazovkách televize Rai1 objeví obnovená show I migliori anni (Nejlepší léta). Diváci se mohou těšit na hity minulých let, kuriozity doby, módu a zvyky a návrat milovaných a zapomenutých tváří.

Obnovená show I migliori anni obsadí šest pátečních večerů na Rai1. Pořad se bude vysílat v přímém přenosu od cca 21:20 hodin a skončí vždy kolem půlnoci.

Mezi hosty se objeví kapela Londonbeat se svým hitem I've Been Thinking About You. Dále zde vystoupí duo Modern Talking s hity jako Chery Chery Lady nebo Brother Louie.

Video č. 1 - Disco král 70. let: Patrick Hermandez (video: YouTube)

Show láká také na další neméně známé hvězdy jako je například disco král 70. let Patrick Hermandez nebo francouzská zpěvačka Caroline Loeb, která se v roce 1986 proslavila hitem C'est la ouate.

S hity jako Sereno č nebo Piccola e fragile vystoupí slavný Drupi, který je velmi dobře známý divákům a posluchačům v České republice a na Slovensku.

Video č. 2 - Francouzská zpěvačka Caroline Loeb s hitem C'est la ouate vystoupí na Rai1 (video: YouTube)

Původně se tato hudebně-zábavní show „I migliori anni“ měla vysílat až na podzim. Jenže na podzim televize Rai1 chystá další neméně zajímavý projekt - již třetí ročník hudební retro show Arena, která je zaměřená na několik desetiletí hudby. Vzhledem k tomu, že se jedná o podobný formát, bude show v překladu Nejlepší léta vysílána ještě v této sezóně.

Italský kanál Rai1 vysílá většinu obsahu volně ( FTA) přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Stanice je také v nabídce u vybraných kabelových a internetových platforem.

zdroj: franck + vl.info