Skutečný zločin dojde trestu v květnu na CBS Reality

05.05.2023 13:10

Vstupte do služeb zákona. V květnu máte příležitost prostřednictvím CBS Reality a skutečných příběhů těch, kteří hlídají, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Do hloubky poznáte emotivní případy, jež mohly skončit nedořešené pod nánosy prachu. S řadovými policisty poznáte, že žádný prohřešek není příliš malý a nahlédnete i za dveře soudní síně. Tento měsíc bude nabitý akcí a napětím.

48 hodin může změnit vše

Měsíc květen odstartovala premiérová řada oblíbeného seriálu 48 hodin, který vtáhne diváka do řešení skutečných případů. Každý díl přináší šokující a překvapivá životní dramata i příběhy plné emocí. Kauzy, jež mnohdy otřásly společností, ale nebyly nikdy vyřešeny. Nebo byl snad odsouzen nepravý? Aby konečně bylo dosaženo spravedlnosti, musí být prozkoumán každý detail. Například v jednadvacáté epizodě 17. série se seznámíme s reportérem Michaelem Finkelem. Vycházející hvězda deníku The New York Times má nejen velký pracovní problém, ale především se dozví znepokojivou skutečnost. Muž obviněný z vraždy své ženy a tří dětí uprchl do Mexika, kde se vydává právě za Michaela. Jak celá kauza dopadne se dozvíte na CBS Reality.

Premiérové díly můžete s napětím sledovat každý všední den od 21:00 až do 12. května. Reprízy se budou vysílat od 6. května o sobotách a nedělích od 21:50.

Přestupky odhalující velké zločince

Vydejte se do terénu s policisty a prožívejte s nimi každodenní strhující příběhy. Další sezóna Big Little Crimes začíná a přinese opět napínavé momenty, kdy policisté objeví klíčový důkaz nebo zajistí podezřelého na útěku, a to často díky drobnému přestupku. Záběry policejních a průmyslových kamer, rekonstrukce událostí a houževnatost vyšetřovatelů směřují k jedinému, předvést zločince před soud.

Každou sobotu a neděli sledujte až do 14. května premiérové díly vždy v 10:10 a 20:10. Od 15. května si pak jednotlivé díly zopakujeme ve všední dny od 14:20 a 21:00.

Soudkyně, kterou (ne)chcete potkat

Již 21. sezónu rozhoduje Soudkyně Judy spravedlivě, nekompromisně a s vtipem i zapeklité případy. Bývalá soudkyně newyorského rodinného soudu Judith Sheindlinová se stala ikonou, jakýmsi morálním kompasem a nadějí pro ty, kdo hledají spravedlnost. Díky své schopnosti proniknout do jádra problému přináší řešení, radu a navrací zdravý rozum tam, kde už se vše zdálo marné. Její práce pomáhá obětem nespravedlnosti a pachatelům dává jasný signál, že jejich činy nezůstanou bez trestu. Soudkyně Judy je zkrátka jedinečná.

Kauzy paní soudkyně sledujte každý všední den v 10:35 a 18:55, a to až do 4. července. Opakované stání se koná vždy v sobotu a v neděli od 13:30.

zdroj: CBS Reality