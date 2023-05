Magazín Sama doma na ČT slaví jubileum

25.05.2023 14:05

Pětadvacet let od prvního uvedení na obrazovce slaví pořad Sama doma. Když jej diváci mohli v roce 1998 vidět vůbec poprvé, vysílala se relace v hodinové stopáži jednou týdně. Dnes má vyhrazených v programu devadesát minut a celkem pět dní v týdnu.

Co se ale nemění jsou zajímaví hosté napříč profesemi i pestrost témat, přičemž k těm nejoblíbenějším dlouhodobě patří náměty z oblasti lékařství. Pořad mohou diváci sledovat od pondělí do čtvrtku ze studia na Kavčích horách, v pátky střídavě z Brna a Ostravy, a to vždy ve 12:30 hodin na Jedničce.

„ Nejvíce nám dělá radost, když otevřeme téma, které někomu z diváků pomůže vyřešit například zdravotní nebo životní trápení. Jednou nám napsala maminka, že díky tématu, které jsme ve vysílání probírali, navštívila se svým dítětem lékaře, ten odhalil vážnou nemoc a dítěti zachránil život. Tak to je naprosté maximum ,“ říká vedoucí projektu Sama doma Darja Macáková.

▲ Moderátorky pořadu Sama doma (foto: David Raub, Česká televize)

Za pětadvacet sezon vysílání připravili tvůrci přibližně čtyři tisíce premiérových vydání včetně speciálů, a i dnes pořad dosahuje nadprůměrné divácké spokojenosti. „ Nepamatuji si přesně, ale už je to dlouho, kdy nám hosté při prvním telefonickém kontaktu začali na dotaz, jestli náš pořad už z vysílání znají, odpovídat: Ano, samozřejmě! Opravdu dlouho už se stačí jen představit, zmínit název Sama doma a netřeba nic dalšího vysvětlovat ,“ potvrzuje dramaturgyně relace Michaela Losová, že se Sama doma stala zavedenou značkou.

Jedna z věcí, která se v čase nemění, je skutečnost, že Sama doma moderují pouze ženy. O tom, že by tým doplnil muž, autorky dosud nepřemýšlely. „ Pořad vznikl jako svobodný prostor pro nás, pro ženy, které mají chvilku pro sebe a rozhodnou se ji strávit se Sama doma ,“ vysvětluje dále Darja Macáková.

V současnosti relací provází deset moderátorek, přičemž nejnovější posilou pražského týmu je Barbora Černošková. Ta zároveň pracuje i ve sportovní redakci České televize a zamýšlí se: „ Jsem ráda v Sama doma, protože je to pro mě protipól zpravodajství. Nemusíte všechno stihnout za deset sekund, na rozhovory máte více času, můžete se doptávat. Přitom to není tak, že bychom zpracovávali jen lehká lifestylová témata .“

Tvůrci si pochvalují za ta léta sehranost, která při natáčení panuje. Jedním z režisérů pořadu je Ivo Macharáček, mimo jiné autor divácky úspěšných pohádek o Tajemství staré bambitky. „ Za těch čtyřiadvacet let, co usedám do režie, je pro mě stále nejdůležitější informace v kolik začíná vysílání. Je to rozhodující vteřina, která když se blíží, tak si připadám jako závodník Formule 1, který na startu netrpělivě hledí na semafor, než mu skočí zelená a on může vyrazit vstříc dobrodružství a adrenalinu, který utne až cíl. V našem případě závěrečné titulky .“

zdroj: ČT