Dokument Štace mého života k jubileu Petra Kostky uvede ČT

24.05.2023 14:43

DNES!

Režisér Petr Slavík se v novém dokumentu vydává na cestu po důležitých místech pracovního i osobního života herce Petra Kostky. Snímek připomene hercovy nezapomenutelné divadelní výkony, slavné filmové a televizní role a představí ho i jako tatínka a obětavého dědečka.

V premiéře uvede film Petr Kostka - Štace mého života program ČT1 v sobotu 3. června od 21:20 hodin.

▲ Petr Kostka (foto: Zuzana Páchová)

„ Nikdy jsem nechtěl točit dokument o sobě, protože nevím, kam by se měl zařadit. Neobyčejné životy? Já svůj život nepovažuji za neobyčejný. Třináctá komnata? Cokoliv bych o sobě řekl, už by nebylo třináctou komnatou. Předčasná úmrtí? To už jsem prošvihl. Ale když už jsem tuto nabídku přijal, rozhodl jsem se, že vzdám hold svým divadelním předkům ,“ říká protagonista dokumentu Petr Kostka.

K novému dokumentárnímu filmu České televize, jenž vznikl k příležitosti hercových pětaosmdesátých narozenin, přistoupil Petr Kostka s humorem, upřímností a elegancí sobě vlastní. S režisérem snímku Petrem Slavíkem se vydali na cestu po důležitých místech jeho pracovního i osobního života. Kromě českých divadel, po nichž putovali už jeho pradědeček a prababička - zakladatelé slavného divadelního rodu, zavítají diváci také třeba do Ugandy, kde žije hercova na dálku adoptovaná dcera.

„ Petr patří mezi těch málo známých osobností, které o sobě na veřejnosti velmi nerady mluví a pokud vím, tak podobné nabídky dosud odmítal. Řekl mi ano až díky našemu přátelství. I když chvíli trvalo, než jsme našli způsob vyprávění, který by mu přišel smysluplný a který by jeho představě vyhovoval ,“ upřesňuje vznik dokumentu režisér Petr Slavík a dále dodává: „ Petra jsem poznal jako neuvěřitelně vzdělaného, precizního a zároveň zábavného člověka. Dokonale ovládá své řemeslo. Nikdy nic neodflákne, svoji postavu chce poznat do nejmenších detailů. To mu ale paradoxně občas komplikuje život. Někteří režiséři mají radši herce, kteří se moc neptají a poslouchají. A to on rozhodně není .“

V premiéře odvysílá Česká televize snímek Petr Kostka - Štace mého života v sobotu 3. června od 21:20 hodin na Jedničce.

K hercovým pětaosmdesátým narozeninám Česká televize dále uvede:

• 10.6. 9:00 ČT1 - Úsměvy Petra Kostky

• 10.6. 20:15 ČT art - Oscar pro Emily

• 11.6. 14:20 ČT1 - Bláznova smrt

• 11.6. 15:45 ČT1 - Zítra vstanu a opařím se čajem

