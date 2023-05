RpMS: Ze 13 volných frekvencí je zájem o 9 z nich

22.05.2023 19:28

DNES!

Slovenský regulátor RpMS (Rada pro mediální služby) vyhlásil 5.4.2023 tendr na obsazení volných rozhlasových frekvencí pro terestrické vysílání.

Do výběrového řízení bylo zařazeno 13 volných frekvencí. Do uplynutí lhůty pro podávání přihlášek 12.5.2023 se o ně přihlásilo 7 subjektů, kteří žádají o přidělení frekvencí pro 8 programových služeb.

Všechny zařazené kmitočty do tendru jsou volné.

Do tendru se nepřihlásil žádný nový vysílatel - všichni žadatelé jsou již držiteli licencí na vysílání. O frekvence pro dvě své programové služby žádá jen jediný z nich a to Marek Petráš pro Rádio Košice a Detské rádio. Ostatní vysílatelé s více rozhlasovými programy žádají o frekvenci vždy pro jeden z nich.

Největší zájem je o frekvence 87,8 MHz Nitra a 93,2 MHz Snina. V obou případech o ně žádají tři vysílatelé. Své pokrytí v lokalitě Nitra by mohli rozšířit vysílatelé stanic SUB FM, Rádio v Nitre a Detské Rádio. V lokalitě Snina Rádio Šírava, Európa 2 a Rádio Košice.

Po jedné žádosti Rada pro mediální služby zaevidovala u frekvencí 91,9 MHz Zlaté Moravce a 95,3 MHz Rožňava.

O 4 frekvence - 91,1 MHz Rimavská Sobota, 93,5 MHz Lučenec, 95,8 MHz Žiar nad Hronom a 98,5 MHz Brezno neprojevil zájem žádný uchazeč.

O každou ze zbývajících pěti frekvencí zařazených do výběrového řízení se přihlásili dva vysílatelé. O přidělení největšího počtu frekvencí, pěti, RpMS požádal vysílatel Marek Petráš a to čtyř pro Detské rádio a jedné pro Rádio Košice. O tři frekvence žádají vysílatelé programových služeb SUB FM, Rádio v Nitre a Rádio Šírava, dvě vysílatel rádia Europa 2. Vysílatelé stanic Rádio Vlna a FUN RADIO požádali každý o jednu z nabízených frekvencí.

Jde o první tendr po nabytí účinnosti zákona o mediálních službách na Slovensku. RpMS bude při udělování kmitočtů posuzovat zachování nebo posílení plurality informací a mediálních obsahů a transparentnost majetkových a personálních vztahů, ale i současnou nabídku programových služeb s přihlédnutím na jazykovou rozmanitost či náklady spojené s individuálním skoordinováním frekvence. Tato kritéria se zásadně neliší od předchozí právní úpravy a vztahují se i na rozšiřování pokrytí již vysílajících subjektů o nové frekvence.

Veřejné slyšení o jednotlivé frekvence je naplánováno na 20.6.2023 a samotné rozhodování členů Rady po zasedání v následující den.

Seznam všech uchazečů tendru:

Lokalita Frekvence (MHz) Výkon (W) Žadatelé Banská Bystrica 87,7 10000 SUB FM s. r. o. Rádio Vlna, s.r.o. Nitra 87,8 500 SUB FM s. r. o. Nitrianske rádio s.r.o. Marek Petráš (Detské rádio) Rimavská Sobota 91,1 200 . Zlaté Moravce 91,9 200 Nitrianske rádio s.r.o. Snina 93,2 300 POWER DEVELOPMENT, s.r.o. D.EXPRES, k. s. (Europa 2) Marek Petráš (Rádio Košice) Lučenec 93,5 500 . Rožňava 95,3 500 Marek Petráš (Detské rádio) Košice 95,7 200 POWER DEVELOPMENT, s.r.o. Marek Petráš (Detské rádio) Žiar nad Hronom 95,8 100 . Brezno 98,5 200 . Tvrdošín 98,5 500 RADIO, a.s. D.EXPRES, k. s. (Europa 2) Prešov 99,5 500 POWER DEVELOPMENT, s.r.o. Marek Petráš (Detské rádio) Levice 104,2 500 SUB FM s. r. o. Nitrianske rádio s.r.o.

zdroj: Rpms