SkyShowtime přinese seriály, včetně Warszawianka a Vítěz

22.05.2023 13:30

Necelých 12 měsíců od vstupu na trh uvede SkyShowtime premiéry desíti nových originálních seriálů - včetně pořadů v každém ze svých regionů ve střední a východní Evropě, na Pyrenejském poloostrově a ve Skandinávii.

SkyShowtime dnes oznámila uvedení originálních a exkluzivních seriálů, které budou mít premiéru na platformě později tohoto roku a v roce 2024. Monty Sarhan, CEO, představil připravované seriály ve svém projevu na filmovém festivalu Marché du Film (Festival de Cannes). SkyShowtime je navíc exkluzivním domovem nejlepších seriálů od společnosti Paramount Global, služby Peacock od NBC Universal a studií Sky.

Mezi další již dříve oznámené původní tituly SkyShowtime patří polské drama Warszawianka, které mohou diváci sledovat od 19. června, a česko-slovenská komedie Vítěz, která bude mít premiéru později tohoto roku.

▲ Streamingová služba SkyShowtime (foto: Skyshowtime)

Mezi další nové seriály, které se na SkyShowtime objeví později tohoto roku, patří kritiky oceňovaný mysteriózní seriál Poker Face s Natashou Lyonne (Russian Doll, Orange Is The New Black) v roli Charlie, která má mimořádnou schopnost rozpoznat, když někdo lže. Debutovat bude jako originální seriál SkyShowtime.

Později tohoto roku SkyShowtime uvede The Curse, původní seriál SkyShowtime s Emmou Stone, Nathanem Fielderem a Bennym Safdiem v hlavních rolích. Příběh zkoumá domnělou kletbu, která narušuje vztah novomanželů. V exkluzivní premiéře SkyShowtime také představí nejnovější seriál Taylora Sheridana Special Ops: Lioness. V hlavních rolích se představí Zoe Saldana, hlavní hrdinka a výkonná producentka, Nicole Kidman, držitelka Oscara® a výkonná producentka, Laysla De Oliveira a držitel Oscara® Morgan Freeman. Původní seriál sleduje tým Lioness Engagement, který se snaží zničit teroristickou organizaci zevnitř.

Netrpělivě očekávanou premiéru druhé části Yellowstone bude možné sledovat exkluzivně na všech trzích SkyShowtime koncem letošního roku. Kromě toho se exkluzivně na SkyShowtime objeví i druhá řada seriálů 1923 v hlavních rolích s Helen Mirren, držitelkou Oscara®, Harrisonem Fordem, nominovaným na Oscara®, a Tulsa King v hlavní roli se Sylvesterem Stallonem. Oba seriály jsou z dílny Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®. Seriál Halo, založený na rovnocenné videohře, se vrací s druhou řadou.

Exkluzivně na SkyShowtime budou mít premiéry také filmové trháky Babylon (6. července), M3GAN (14. srpna) a She Said (23, června), které se tak přidají k filmovým trhákům Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion a Minions: The Rise of Gru - všechny budou k dispozici bez dodatečných poplatků.

Nové seriály:

Warszawianka

Warszawianka je polský fiktivní dramatický seriál, který sleduje tragikomická dobrodružství čtyřicetileté městské legendy (Borys Szyc) ve Varšavě. Je to velmi komplexní postava, nezodpovědný pařmen, sériový sukničkář a zároveň přítel všech. Za touto maskou se trápí a nenávidí sám sebe, je v pasti svých rodičů (Krystyna Janda a Jerzy Skolimowski) a spoután kulturou a dobou, která ho formovala. Má hlavu plnou snů a díky jeho spisovatelskému talentu si získal srdce celé Generace X. Ale ještě nedospěl. Je slabý. Poté, co měl vše a také o vše přišel, se snaží pochopit smysl moderního světa obklopen nejzajímavějšími postavami města.

Vítěz

Vítěz je československá rodinná komedie, která vypráví příběh Viktora Hudáka (Ady Hajdu), fiktivního premiéra malé evropské země, který končí svou politickou kariéru a vrací se do běžného života. Avšak když jeho nástupce radikálně rozvrátí veškeré předchozí kroky a programy, na nichž postavil svoji kariéru, rychle si uvědomí, že být bývalým premiérem mu dává jen velmi malou moc. Ve snaze dokázat, že je stále důležitý, se pokouší postavit do čela a převzít vedení doma, kde žije se svou ženou a třemi dcerami. Ale protože byl tak dlouho bez jejich přítomnosti a neměl ani ponětí o tom, jak funguje reálný svět, najde rodinu, která si už dávno zvykla žít bez něj, a skupinu žen, která daleko převyšuje všechny politické protivníky, s nimiž se během své premiérské kariéry setkal. V hlavních rolích se představí Ivana Chýlková a Milan Ondrík.

Poker Face

Poker Face je 10dílny mysteriózní seriál, který sleduje Charlie (Natasha Lyonne) s mimořádnou schopností odhalit, kdy někdo lže. Vydává na cestu ve svém autě Plymouth Barracuda a na každé zastávce se setkává s novými postavami a podivnými zločiny, při kterých si nedokáže pomoct a musí je jednoduše vyřešit. Seriál vytvořil, napsal, režíroval a produkoval Rian Johnson, několikrát nominovaný na Oscara®, který byl také scénáristou, režisérem a producentem filmové série Knives Out. Lyonne je výkonnou producentkou, scénáristkou a režisérkou seriálu. Seriál vzniká v koprodukci společností T-Street, MRC a Animal Pictures.

The Curse

The Curse je žánrově se prolínající SHOWTIME® seriál. Sleduje novomanželský pár, který se snaží zplodit potomka. Jenže zároveň jsou hlavními hvězdami své vlastní problematické reality show na HGTV a do jejich vztahu navíc zasahuje údajná kletba. Seriál The Curse vznikl v produkci studia A24, a jeho spolutvůrci a výkonnými producenty jsou Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems a Daddy Longlegs) a Nathan Fielder (Nathan for You a The Rehearsal), který se ujal také režie. V pořadu vystupují také Fielder, Safdie a držitelka Oscara® Emma Stone (La La Land), která je zároveň výkonnou producentkou společně s Davem McCarym a Ali Herting, známí svým Fruit Tree bannerem. Josh Safdie a Ronald Bronstein jsou také výkonnými producenty. V seriálu hostují i takové hvězdy, jako jsou Barkhad Abdi (Captain Phillips) nominovaný na Oscara®, na cenu Emmy® nominovaný Corbin Bernsen (L.A. Law, City on a Hill), a Constance Shulman (Orange Is the New Black).

Special Ops: Lioness

Special Ops: Lioness od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®, vychází ze skutečného příběhu a sleduje Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), drsnou ale vášnivou mladou mariňačku, která byla přijata do týmu Lioness Engagement, aby pomohla zničit teroristickou organizaci přímo zevnitř. Zoe Saldana si zahraje Joe, šéfku stanice programu Lioness, která má za úkol vycvičit, vést a řídit své agentky v utajení.

Yellowstone

Držitel Oscara® a ceny Emmy®, Kevin Costner, hraje hlavní postavu Johna Duttona, patriarchu farmářské rodiny v Montaně a majitele největšího ranče v USA. Tento snímek vypráví příběh Duttonova boje za obranu své země a své rodiny před indiánskou rezervací a developery. Zdravotní problémy a rodinná tajemství způsobují u Duttonových napětí a politické ambice a okolní partnerské vztahy ohrožují jejich budoucnost.

1923

Seriál 1923 od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®, je dalším pokračováním příběhu o vzniku Yellowstonu, který navazuje na rekordní úspěch seriálu 1883. V hlavních rolích s Harrisonem Fordem, nominovaným na Oscara®, a Helen Mirren, držitelkou Oscara®, seriál 1923 představí novou generaci rodiny Duttonových a prozkoumá začátek dvacátého století, kdy pandemie, historická sucha, konec prohibice a velká hospodářská krize sužují horský západ a rodinu Duttonových, kteří ho nazývají svým domovem.

Tulsa King

Seriál Tulsa King pochází z dílny Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®. Na Oscara® nominovaný Silvester Stallone v něm ztvárnil newyorského mafiánského šéfa Dwighta Generála Manfrediho, který je po 25 letech propuštěn z vězení a je bez servítek vyhoštěn svým šéfem, aby si založil obchod v Tulse, Oklahoma. Dwight si uvědomuje, že jeho mafiánská rodina pro něj nemusí chtít jen to nejlepší, a tak pomalu buduje partu ze skupiny pochybných osobností, aby mu pomohla založit nové zločinecké impérium na místě, které by pro něj mohlo být jinou planetou.

Halo

Halo vychází z ikonické franšízy společnosti Xbox®. V této nové, originální drama-sérii ožívá velkolepá vesmírná atmosféra a celá řada zajímavých postav. Hra Halo přišla s novou koncepcí vztahu lidí k videohrám a stála se celosvětovým zábavním fenoménem, o čemž svědčí více než 81 milionů prodaných kopií. Nová televizní adaptace seriálu Halo se bude odehrávat ve vesmíru, který vznikl teprve v roce 2001. Jedná se o dramatické ztvárnění epického konfliktu 26. století, ke kterému dojde mezi lidstvem a mimozemskou hrozbou známou jako Covenant. Halo proplete hluboce prokreslené osobní příběhy s akcí, dobrodružstvím a mimořádně kreativní vizí budoucnosti.

Babylon

Babylon od Damiena Chazella je originálním příběhem z Los Angeles z dvacátých let minulého století. V hlavních rolích uvidíme Brada Pitta, Margot Robbie a Diega Calvu. Dále hrají Jovan Adepo, Li Jun Li a Jean Smart. Příběh o přehnaných ambicích a šokujících výstřednostech sleduje vzestup a pád mnoha postav v průběhu éry nespoutané dekadence a zkaženosti typické pro starý Hollywood.

M3GAN

M3GAN je zázrak umělé inteligence, panenka jako živá, naprogramovaná tak, aby dělala nejlepší společnost dětem a zároveň byla největším spojencem rodičů. Panenku navrhla Gemma (Allison Williams z filmu Get Out), geniální vývojářka robotických hraček. M3GAN dokáže naslouchat, sledovat a učit se, stává se přítelkyní a učitelkou, spoluhráčkou a ochránkyní dítěte, se kterým je spjatá. Když se Gemma náhle ocitne v roli pečovatelky své osiřelé 8leté neteře Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), Gemma znejistí, protože není připravená být rodičem. Pod silným tlakem, který na ní klade práce, se Gemma rozhodne spojit svůj prototyp M3GAN s Cady, což by jí mohlo pomoci vyřešit oba problémy - jenže toto rozhodnutí bude mít nepředstavitelné důsledky.

She Said

Carey Mulligan (Promising Young Woman, An Education), dvakrát nominovaná na Oscara®, a Zoe Kazan (The Plot Against America, The Big Sick), nominovaná na cenu Emmy®, v hlavních rolích hrají reportérky New York Times, Megan Twohey a Jodi Kantor, které společně odhalily jeden z nejdůležitějších příběhů své generace. Příběh, který prolomil desetiletí mlčení kolem sexuálního zneužívání v Hollywoodu a podnítil posun v americké kultuře, který pokračuje dodnes. Film producentů oceněných Oscarem® za filmy 12 Years a Slave, Moonlight, Minari, Selma a The Big Short a na Oscara® nominovaného producenta filmů Zero Dark Thirty a American Hustle, je založen na vyšetřování deníku New York Times, na kterém pracují Jodi Kantor, Megan Twohey a Rebecca Corbett a bestselleru New York Times, She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

zdroj: SkyShowtime