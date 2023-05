CANAL+ Action uvede v červnu mysteriózní seriál Antarktida

19.05.2023 17:08

včera

I na šestý měsíc roku 2023 připravil provozovatel převážně filmového programu CANAL+ Action řadu premiérových titulů a to jak seriálů, tak i filmů. Diváci se mohou těšit také na kultovní filmy.

Premiéra seriálů

V červnu CANAL+ Action uvádí premiéru mysteriózního seriálu Antarktida (2021).

Nedělní večery na programu CANAL+ Action patří akčním filmovým hitům a úterky a čtvrtky premiérám seriálové tvorby.

Novinky na programu CANAL+ Action

V zajetí mysli (2022)

Děj thrilleru se soustředí na lov sériového vraha, který terorizuje město. Policie si neví rady a požádá o pomoc vězněného sériového vraha s přezdívkou „Umělec“ (John Malkovich). Brilantní mysl jim pomáhá přiblížit se psychice vraha, který si vybírá další oběť. Dvojice detektivů se ale dostává pod „Umělcův“ nebezpečný vliv. Příběh o manipulaci a síle psychologické hry.

Duch ve stroji

Příběh Major (Scarlett Johansson), velitelky speciální policejní jednotky, která bojuje proti kyberzločincům, se odehrává v blízké budoucnosti. Major je jako kombinace robota a člověka sama hi-tech produktem. Při boji se zločinci jí však v jejím dokonalém těle začne selhávat jediná nedokonalá část - lidský mozek. Major se postupně začíná zajímat o nesrozumitelné vjemy, které se v jí v hlavě objevují. Tyto vjemy by mohly být klíčem k otevření její osobní Pandořiny skřínky, po němž už se na svět nebude dívat stejnýma očima. Duch ve stroji je vizuálně fascinující akční sci-fi film s hlubokými filozofickými tematickými prvky. Scarlett Johansson podává excelentní výkon, který emotivně dokresluje postavu.

Kultovní filmy na programu CANANL+ Action

CANAL+ Action uvede také osvědčené kultovní akční snímky. Matt Damon se představí ve filmech jako agent Bourne.

Jason Bourne je agent s amnézií, který se snaží najít svou minulost a zjistit, kdo je a proč byl vycvičen na zabijáka.

Vynikající herecký výkon Matta Damona si připomeneme všemi filmy kultovní série Bourne: Agent bez minulosti (2002), Bourneův mýtus (2004), Bourneovo ultimátum (2007) a Bourneův odkaz (2012).

Akční filmy na stanici CANAL+ Action

CANAL+ Action věnuje nedělní večer ve 20:05 již známým akčním filmovým hitům 47 róninů, Pomsta, Ve jménu krve a Duch ve stroji.

47 róninů (4. června)

47 róninů je působivý historický akční film s Keanu Reevesem v roli Kaje, výjimečného bojovníka. Skupina japonských samurajů hledá pomstu za smrt svého pána. Film přináší věrohodnou a velmi náročnou výpravu do Japonska 18. století a zachycuje kulturu a tradice té doby. Vizuální prezentace a vynikající akční scény podtrhují poutavou cestu za pomstou a spravedlností.

Pomsta (11. června)

Film Pomsta je napínavým akčním thrillerem o nejtalentovanější placené vražedkyni světa jménem Anna (Maggie Q.), která se po zabití svého mentora Moodyho (Samuel L. Jackson) rozhodne pomstít jeho smrt. Při snaze najít vraha se Anna setká s tajemným mužem (Michael Keaton), který si s ní začne drsně pohrávat. Konfrontace mezi nimi je plná akcí a napětí a Anna musí použít všechny své schopnosti, aby dosáhla své pomsty.

Ve jménu krve (18. června)

Mel Gibson v roli bývalého člena motocyklového gangu Johna Linka, který se snaží dát do pořádku svůj život, poté co byl propuštěn z vězení. Jeho dcera Lydie se však dostane do problému s drogovými dealery a John se rozhodne jí pomoci, i když si spolu nerozumějí. Společně se musí vydat na nebezpečnou cestu, aby zachránili Lydiin život a zároveň se vyrovnali s minulostí. Film plný akcí a napětí představuje Gibsona v další z jeho charakteristických rolí.

zdroj: Canal+